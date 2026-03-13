ОТП Банк — обладатель Гран-При и победитель в номинации "Трансформация года" премии FinForce Awards

ОТП Банк получил две высшие награды премии FinForce Awards 2026: Гран-при и первое место в номинации "Трансформация года" (категория "Банкинг") за проект "Трансформация сети ОТП Банка". Торжественная церемония награждения состоялась 12 марта 2026 года в Москве.

Проект "Трансформация сети ОТП Банка" представляет собой полномасштабную программу реновации отделений на основе философии CareTech, объединяющей заботу о клиенте и передовые технологии. Старт программе был дан в январе 2025 года открытием первого обновлённого офиса в Москве. За неполные два года банк модернизировал 39 отделений по всей стране, а в 2026 году планирует открыть ещё более 16 офисов в новом формате.

Ключевая идея обновлённого пространства — превратить банковский офис в "современную гостиную": без перегородок, с комфортными зонами ожидания, мягкими диванами, зарядками для устройств, Wi-Fi и кофейной зоной. Дизайн интерьера, вдохновлённый кубиком Рубика и стилем оп-арт, символизирует безграничные возможности и динамику бизнеса. При этом новый формат сохраняет высокую технологичность: вход по биометрии, электронная очередь, безбумажные технологии и применение искусственного интеллекта как в обслуживании клиентов, так и во внутренних процессах.

Трансформация затронула и подход к работе сотрудников. В обновлённых отделениях формируется новый "майндсет": консультанты становятся активными, открытыми, цифровыми, готовыми к честному диалогу. Вовлечённость участников рабочей группы проекта достигла 99%, а сам проект признан внутри банка "Проектом года". Результаты изменений подтверждены измеримыми показателями: индекс удовлетворённости клиентов (CSI) вырос до 9,17 пункта, продуктивность сотрудников увеличилась на 15%, среднее время ожидания сократилось до 6 минут, а время обслуживания — до 10 минут.

"Получить сразу 2 награды FinForce Awards — огромная честь и признание для всей нашей команды, которая на всех этапах реализации проекта CareTech работает с единственной целью: сделать наших клиентов по-настоящему счастливыми", — отметила Александра Бугаева, директор дирекции прямых продаж ОТП Банка.

Номинация "Трансформация года" премии FinForce Awards оценивает комплексные изменения в бизнесе, которые приводят к значительному улучшению операционных и финансовых показателей, внедрению инноваций и росту клиентского опыта.

FinForce Awards — экосистема независимых премий для лидеров финансового рынка, присуждаемая в знак признания профессиональных участников, которые способствуют развитию финансового сектора и следуют принципам прозрачности, открытости, доступности.