Свыше 300 компаний Поволжья в 2025 году подключились к сервису Сбера по оформлению налогового вычета

В сентябре 2025 года Сбер запустил платформу налоговых вычетов, которая позволяет оформить их в несколько кликов. На сегодняшний день к сервису уже подключились 314 компаний Поволжья, работающих в сферах здравоохранения, образования и спорта. Их количество постепенно увеличивается. На сегодняшний день более 50 тыс. клиентов воспользовались услугами этих организаций и подключились к сервису банка, получив возможность оформить налоговый вычет прямо в приложении СберБанк Онлайн.

Платформа объединяет в одном контуре компании и клиентов.

Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно один раз подписать согласие в мобильном приложении банка. Для этого нужно написать "Налоговый вычет" в строке поиска с ГигаЧатом в приложении, выбрать "Помощник по налогам в ассистенте Салют" и подтвердить операцию. Далее всё сделают сервис и компания.

Чтобы возвращать средства быстро и безопасно, помощник по налогам взаимодействует с платформой социальных налоговых вычетов, которую Сбер запустил при поддержке ФНС в сентябре 2025 года. Вернуть можно до 15% расходов за 2024 год и до 22% — за 2025-й. Эксперты Сбера также уточнили, что налоговый вычет можно получить за спорт, образование и лечение: за себя можно вернуть до 33 000 рублей в год, а за обучение каждого ребёнка — ещё до 24 200 рублей.

Если компания, услугами которой воспользовался клиент, уже подключена к платформе, вычет оформится автоматически: Сбер найдет подходящие операции, подготовит справки и отправит их партнёру, тот — в ФНС, а налоговая сформирует заявление в личном кабинете налогоплательщика. Клиенту останется подписать его в один клик, чтобы получить деньги. Если компания ещё не подключилась к платформе налоговых вычетов, сервис рассчитает сумму, которую клиент может получить, и объяснит, как оформить вычет самостоятельно. Помощник разберётся в налоговой нагрузке конкретного клиента и найдёт способы возврата уплаченных налогов, даст чек-лист и инструкцию с подробным описанием необходимых шагов.

Согласие на получение налоговых вычетов действует на будущее: как только организация присоединится к платформе, справки по оплате её услуг сформируются автоматически.