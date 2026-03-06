"Единая Россия" заявила план антипаводковых действий

МЧС России при необходимости будет привлекать волонтеров к работе в территориях со сложной паводковой ситуацией.

"Единая Россия" умеет действовать быстро и эффективно — люди это знают, так будет и сейчас, подчеркнул секретарь Генсовета партии Владимир Якушев. Он подчеркнул, что ключевая задача волонтеров — помогать МЧС, которое занимается решением всех вопросов по предотвращению последствий при чрезвычайных ситуациях.

"Свои волонтёрские возможности партии надо применить везде, где есть угроза паводка. При необходимости — мобилизовать наш партийный актив в зоне возможных бедствий. Направить добровольцев из соседних регионов. Организовать сбор и доставку гуманитарной помощи", — рассказал он.

По его словам, в числе приоритетных задач — особый контроль зон повышенного риска, усиление региональных волонтёрских групп ресурсами партнёров, активистами "Молодой Гвардии", студенческих отрядов и ассоциаций волонтёрских центров.

Кроме того, депутаты всех уровней должны стать связующим звеном между жителями, местной властью и службами спасения.

"Наши депутаты всех уровней должны работать не в кабинетах, а на земле, быть не наблюдателями, а координаторами и организаторами реальной помощи. И там, где эта помощь необходима людям", — подчеркнул Владимир Якушев.

Замминистра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Вячеслав Бутко сообщил, что в текущем году в соответствии с предварительным прогнозом Росгидромета снегозапасы обуславливают риски высоких уровней воды в период весеннего половодья в 42 субъектах.

"МЧС России руководит в зонах чрезвычайных ситуаций. И при необходимости будет привлекать волонтеров для помощи в ликвидации их последствий. В целях мониторинга и своевременного реагирования на федеральном и региональном уровнях созданы и функционируют совместные межведомственные рабочие группы, в состав которых входят представители заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций, которые в рамках своей компетенции организуют работу по направлениям деятельности", — рассказал он.

Уполномоченный по работе с волонтёрскими группами "Единой России" в зонах ЧС Игорь Кастюкевич отметил важность грамотной интеграции волонтёрских групп в существующие региональные схемы межведомственного взаимодействия по пропуску талых вод, чтобы активисты не подменяли работу структур МЧС или органов местной власти, а эффективно дополняли их.

"Труд волонтёров будет максимально полезен в прочистке водоотводных канав; расчистке крыш и фундаментов социальных объектов, домов ветеранов и одиноких пожилых людей, многодетных семей; участии в работе мониторинговых групп и в информировании населения; помощи в развёртывании пунктов временного проживания и эвакуации граждан, а также физической поддержке при расчистке завалов, откачке воды из подвалов", — считает он.

О готовности к паводкам рассказали регионы повышенного риска.

Например, в Иркутской области, "Единая Россия" проводит противопаводковые обходы, заблаговременную проверку ПВРов и сбор необходимой в случае подтопления помощи.

"Наша задача — на "нулевом" этапе подготовки к половодью обеспечить взаимодействие с НКО, волонтёрами, организовывать штабы общественной поддержки, мониторить ситуацию вместе с МЧС. И, конечно, проверить готовность наших волонтёрских групп", — рассказал руководитель регисполкома "Единой России" Дмитрий Брянский.

На территории Курской области Центр управления кризисными ситуациями провёл работу, в том числе, по космической съёмке с марта по апрель и в целом по мониторингу, сообщил секретарь реготделения партии Евгений Лобов.

"Все 150 человек из волонтёрского состава готовы к работе. В данный момент на нижнем русле реки Тускарь 20 ребят пробивают сливные каналы на приусадебных хозяйствах в низовьях реки", — рассказал он.

Владимир Якушев подчеркнул: в регионе уже накоплен огромный опыт волонтёрской работы, который позволит справиться и с паводком — с 15 июля 2025 года там функционирует лагерь "Курский рубеж".

Активисты "Молодой Гвардии Единой России" также приступили к адресной помощи в регионах, где существует риск подтоплений, сообщил руководитель Центрального штаба МГЕР Александр Амелин.

"К примеру, в Челябинской области полноценно работают наши мобильные бригады. Сформированы списки ветеранов, одиноких пенсионеров, многодетных семей, семей участников СВО, чьи дома находятся в зоне риска. Отрабатывается взаимодействие с МЧС, городской администрацией. Идёт расчистка водоотводов и фундаментов", — рассказал он.

По данным председателя комитета Госдумы по молодёжной политике, председателя Совета Ассоциации волонтёрских центров Артёма Метелева, половодье в этом году может быть сложнее прошлогоднего, поэтому волонтерские штабы должны быть готовы к дополнительной помощи.

Член Высшего совета партии, депутат Госдумы, председатель набсовета Российских студенческих отрядов Михаил Киселёв добавил, что с февраля РСО при поддержке местных и региональных отделений проводят всероссийскую патриотическую акцию "Снежный десант", охватив 79 регионов. Участие в ней приняли почти 15 тысяч человек.

"Это помощь по очистке территорий ветеранам Великой Отечественной войны, семьям участников специальной военной операции, маломобильным гражданам, одиноким людям. Поэтому эту работу мы уже ведём совместно с нашими коллегами. Мы готовы принять участие и во всероссийской акции "Антиповодок", — сказал он.

В завершение Владимир Якушев добавил, что решения о привлечении волонтёров к отдельным видам работ, включая действия на воде, должны приниматься с учётом требований безопасности. Среди первоочередных мер, которые следует предпринять: формирование гуманитарных запасов в территориях с неблагоприятными прогнозами по паводковой ситуации.

В Самарской области началась подготовка к безаварийному пропуску паводковых вод. На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций был озвучен список муниципалитетов с высоким уровнем риска подтопления. В зону особого внимания попали Тольятти, а также Волжский, Красноярский, Красноармейский, Ставропольский, Сызранский и Хворостянский районы.

Для оказания помощи населению в период половодья создан волонтёрский штаб. В его состав вошли активисты "Молодой Гвардии" (МГЕР) и представители партийного актива. В Сызранском и Волжском районе добровольцы уже приступили к уборке снега, привлекается специальная техника. Ребята готовы помогать пожилым людям, участвовать в мониторинге ситуации и подключаться к ликвидации последствий возможных подтоплений.







