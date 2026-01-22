16+
"Цифровая Россия": ПГУТИ стал площадкой для будущих IT-талантов

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
При поддержке партпроекта "Единой России" завершился региональный этап всероссийской олимпиады по информатике. Учащиеся 9-11 классов продемонстрировали проекты в сфере информационной безопасности и искусственного интеллекта.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

В Самаре подвели итоги масштабного образовательного события — на базе Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) успешно прошел региональный этап всероссийской олимпиады школьников по информатике. В этом году соревнования среди старшеклассников проводились по двум наиболее востребованным и стратегическим профилям: "Информационная безопасность" и "Искусственный интеллект". Всего в интеллектуальных состязаниях приняли участие 34 представителя 9-11 классов из Самарской области.

Олимпиада, проходившая 17 и 19 января, была построена на принципах максимальной практикоориентированности. Участникам предстояло не только показать фундаментальные знания, но и пройти через серьезные испытания, имитирующие реальные профессиональные задачи. Программа каждого из двух дней включала как защиту самостоятельно разработанных проектов, так и решение комплексных практических кейсов, требующих аналитического мышления и креативного подхода.

Особую роль в организации и проведении мероприятия сыграли цифровые волонтеры федерального партийного проекта "Цифровая Россия". Они взяли на себя ключевые логистические и координационные функции: от регистрации и навигации участников до технического обеспечения. Их усилия помогли создать для школьников особую атмосферу, максимально приближенную к рабочей среде IT-компаний, что позволило участникам полностью сосредоточиться на решении задач.

"Проведение регионального этапа столь значимой олимпиады в стенах ПГУТИ — это для нас одновременно большая ответственность и честь, — прокомментировал событие первый проректор университета, региональный координатор партпроекта "Цифровая Россия" в Самарской области Алексей Салмин. — Мы стали свидетелями не просто ученических работ, а по-настоящему зрелых проектов. Участники олимпиады по информационной безопасности демонстрировали понимание современных киберугроз и предлагали нетривиальные способы защиты, а юные специалисты по AI представляли работающие прототипы систем, способных анализировать данные и принимать решения. Видно, что эти ребята уже мыслят категориями будущих инженеров и исследователей".

Члены жюри, в состав которого вошли преподаватели университета и эксперты отрасли, единогласно отметили высокий уровень подготовки всех участников. По их словам, каждая представленная работа отличалась глубиной проработки темы, актуальностью и явной увлеченностью авторов миром цифровых технологий.

Для талантливых школьников олимпиада стала не только возможностью продемонстрировать свой высокий уровень, но и важной ступенью в профессиональной навигации. Победители и призеры регионального этапа получат право представлять Самарскую область на федеральном уровне, а также серьезные преимущества при поступлении в ведущие IT-вузы страны.

Напомним, что в народной программе партии "Единая Россия" особое внимание уделено роли цифровизации в промышленности, экономике и социальной сфере. Партийный проект "Цифровая Россия" направлен на поддержку российских специалистов, развитие российских IT-компаний и сервисов, а также обеспечение доступной цифровой среды для всех пользователей.

