Участие в формировании новой народной программы "Единой России" примут лидеры общественного мнения и эксперты

К работе над документом приглашены Герои РФ, участники СВО, представители высшего образования и науки, ракетно-космической и атомной отраслей, промышленности и бизнеса, реального сектора экономики, общественных объединений и профсоюзов.

Встречу с экспертной группой, которая будет участвовать в разработке новой народной программы "Единой России", провел председатель партии Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что содержание документа необходимо определять уже сегодня, несмотря на то, что выборы пройдут в сентябре.

"В нашей работе мы ориентируемся на ту стратегическую линию, которая отражена в указах Президента, в национальных проектах, а также в программных документах партии. Но есть и необходимость корректировки тех решений, которые были приняты "Единой Россией" ранее, в других условиях, тем более, что с момента утверждения последнего документа такого рода, предвыборного документа (народной программы — прим. ред.), прошло уже пять лет", — подчеркнул председатель партии.

По словам Дмитрия Медведева, программа "Единой России" будет разделена на два блока — предвыборная программа и блок долгосрочного планирования.

Предвыборная программа касается деятельности партии по всем направлениям, волнующим граждан.

"Я имею в виду, естественно, образование, здравоохранение, науку, культуру. Сегодня, безусловно, специальную военную операцию. И достижение Победы на фронте. Такой документ мы должны с вами подготовить и предложить нашим гражданам, нашим избирателям для того, чтобы они могли определиться — голосовать ли за нашу партию или по каким-то причинам не голосовать. Это очень важная работа. Она должна идти прямо сейчас. Но при этом ее невозможно провести кулуарно или в тиши кабинетов, даже самых высоких или на подобных встречах. Это программный документ, народная программа, должен быть результат обратной связи", — особо акцентировал внимание он.

Предложения от людей, поступающие президенту, в партию, органы власти, общественные организации ежедневно, подробно проанализируют.

"Предложения, которые носят наиболее массовый характер, в которых проявляются существующие проблемы, (нужно — прим. ред.) взвесить, и, если у нас есть сегодня возможности для их решения, — включить в программу. Это будет по-честному, это и составляет суть народной программы. Такая программа, подчеркиваю, программа избирательная, для выборов, рассчитана на пять лет", — пояснил Председатель "Единой России".

Второй блок рассчитан на более длительный срок. Это набор идеологем, ценностей, которых придерживается "Единая Россия" и которые не могут меняться от выборов к выборам.

"Такого рода программные документы у всех политических партий действуют достаточно долго. Документ, который сейчас официально считается программным, был принят еще в 2001 году. С тех пор страна очень сильно изменилась", — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Рамку программы на десятилетия партия представит на Съезде в конце июня. В августе — народную программу на пять лет.

"Чтобы граждане нашей страны видели цели, которые ставит перед собой "Единая Россия". Это по-честному, и эти цели действительно носят долгосрочный характер", — сказал Дмитрий Медведев.

Участники экспертной группы представили свое видение дальнейшей работы и ряд инициатив, которые могли бы войти в новый программный документ "Единой России". Например, гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева затронула вопросы семейной политики и народосбережения. Также она подчеркнула, что АСИ представит в новую народную программу "Единой России" лучшие идеи от бизнеса, НКО и технологических лидеров.

Герой РФ Владимир Сайбель предложил включить в новую народную программу инициативу о запуске специальной программы по трудоустройству ветеранов СВО на предприятия военно-промышленного комплекса. Гендиректор госкорпорации

"Росатом" Алексей Лихачев выразил надежду, что в народной программе "Единой России" появится "атомная страница", которая затронет вопросы кадровой подготовки специалистов на всех уровнях образования — сад — школа — колледж — вуз — предприятие.

Председатель Союза театральных деятелей, народный артист России Владимир Машков подчеркнул, что творческие союзы готовы внести свои предложения в народную программу "Единой России". А председатель ОНФ Михаил Кузнецов отметил, что инициативы Народного фронта в программу партии сформируют на основе вопросов с прямой линии с Президентом и обращений в региональные отделения организации.

В заключение Дмитрий Медведев подчеркнул, что эксперты примут участие в отраслевых отчетно-программных форумах "Единой России" "Есть результат", которые пройдут во всех федеральных округах страны.

