Участие в формировании новой народной программы "Единой России" примут лидеры общественного мнения и эксперты

К работе над документом приглашены Герои РФ, участники СВО, представители высшего образования и науки, ракетно-космической и атомной отраслей, промышленности и бизнеса, реального сектора экономики, общественных объединений и профсоюзов.
Встречу с экспертной группой, которая будет участвовать в разработке новой народной программы "Единой России", провел председатель партии Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что содержание документа необходимо определять уже сегодня, несмотря на то, что выборы пройдут в сентябре.
"В нашей работе мы ориентируемся на ту стратегическую линию, которая отражена в указах Президента, в национальных проектах, а также в программных документах партии. Но есть и необходимость корректировки тех решений, которые были приняты "Единой Россией" ранее, в других условиях, тем более, что с момента утверждения последнего документа такого рода, предвыборного документа (народной программы — прим. ред.), прошло уже пять лет", — подчеркнул председатель партии.
По словам Дмитрия Медведева, программа "Единой России" будет разделена на два блока — предвыборная программа и блок долгосрочного планирования.
Предвыборная программа касается деятельности партии по всем направлениям, волнующим граждан.
"Я имею в виду, естественно, образование, здравоохранение, науку, культуру. Сегодня, безусловно, специальную военную операцию. И достижение Победы на фронте. Такой документ мы должны с вами подготовить и предложить нашим гражданам, нашим избирателям для того, чтобы они могли определиться — голосовать ли за нашу партию или по каким-то причинам не голосовать. Это очень важная работа. Она должна идти прямо сейчас. Но при этом ее невозможно провести кулуарно или в тиши кабинетов, даже самых высоких или на подобных встречах. Это программный документ, народная программа, должен быть результат обратной связи", — особо акцентировал внимание он.
Предложения от людей, поступающие президенту, в партию, органы власти, общественные организации ежедневно, подробно проанализируют.
"Предложения, которые носят наиболее массовый характер, в которых проявляются существующие проблемы, (нужно — прим. ред.) взвесить, и, если у нас есть сегодня возможности для их решения, — включить в программу. Это будет по-честному, это и составляет суть народной программы. Такая программа, подчеркиваю, программа избирательная, для выборов, рассчитана на пять лет", — пояснил Председатель "Единой России".
Второй блок рассчитан на более длительный срок. Это набор идеологем, ценностей, которых придерживается "Единая Россия" и которые не могут меняться от выборов к выборам.
"Такого рода программные документы у всех политических партий действуют достаточно долго. Документ, который сейчас официально считается программным, был принят еще в 2001 году. С тех пор страна очень сильно изменилась", — подчеркнул Дмитрий Медведев.
Рамку программы на десятилетия партия представит на Съезде в конце июня. В августе — народную программу на пять лет.
"Чтобы граждане нашей страны видели цели, которые ставит перед собой "Единая Россия". Это по-честному, и эти цели действительно носят долгосрочный характер", — сказал Дмитрий Медведев.
Участники экспертной группы представили свое видение дальнейшей работы и ряд инициатив, которые могли бы войти в новый программный документ "Единой России". Например, гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева затронула вопросы семейной политики и народосбережения. Также она подчеркнула, что АСИ представит в новую народную программу "Единой России" лучшие идеи от бизнеса, НКО и технологических лидеров.
Герой РФ Владимир Сайбель предложил включить в новую народную программу инициативу о запуске специальной программы по трудоустройству ветеранов СВО на предприятия военно-промышленного комплекса. Гендиректор госкорпорации
"Росатом" Алексей Лихачев выразил надежду, что в народной программе "Единой России" появится "атомная страница", которая затронет вопросы кадровой подготовки специалистов на всех уровнях образования — сад — школа — колледж — вуз — предприятие.
Председатель Союза театральных деятелей, народный артист России Владимир Машков подчеркнул, что творческие союзы готовы внести свои предложения в народную программу "Единой России". А председатель ОНФ Михаил Кузнецов отметил, что инициативы Народного фронта в программу партии сформируют на основе вопросов с прямой линии с Президентом и обращений в региональные отделения организации.
В заключение Дмитрий Медведев подчеркнул, что эксперты примут участие в отраслевых отчетно-программных форумах "Единой России" "Есть результат", которые пройдут во всех федеральных округах страны.
В состав экспертного совета вошли:
- координатор направления "Поддержка участников специальной военной операции и членов их семей" народной программы "Единой России", Герой РФ Владимир Сайбель;
- медицинская сестра, Герой РФ Людмила Болилая;
- член Бюро Высшего совета партии, председатель общественного совета партпроекта "Выбор сильных", сенатор, Герой РФ, трехкратный Олимпийский чемпион Александр Карелин;
- гендиректор АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Светлана Чупшева;
- гендиректор ГК "Росатом" Алексей Лихачев;
- гендиректор ГК "Роскосмос" Дмитрий Баканов;
- советский и российский актер и режиссер театра и кино, председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков;
- руководитель исполкома общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" Михаил Кузнецов;
- гендиректор — председатель правления Корпорации МСП Александр Исаевич;
- председатель комиссии Генсовета партии по образованию и науке, член президиума Совета при Президенте РФ по науке и образованию, председатель совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелева;
- член Генсовета партии, заместитель гендиректора ВГТРК, Герой РФ Евгений Поддубный;
- член Высшего совета партии, председатель общероссийского союза "Федерация Независимых Профсоюзов России" Сергей Черногаев;
- член Бюро Высшего совета партии, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин;
- член Генсовета партии, президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский;
- гендиректор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина;
- гендиректор ФГБУ "Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова" Минздрава РФ Олег Карпов;
- президент ассоциации онкологов России, гендиректор ФГБУ "НМИЦ радиологии", академик РАН, главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн и другие.
Последние комментарии
Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.
программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !
Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))
Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.
Сам себя поддержал. Браво!