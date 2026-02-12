16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Участие в формировании новой народной программы "Единой России" примут лидеры общественного мнения и эксперты В Самарской области продолжается акция "Тепло для Героя": к сбору подарков для бойцов присоединились новые районы Андрей Исаев: При поддержке "Единой России" трудоустроены 580 тысяч человек В Самаре стартовала федеральная программа "СВОй бизнес" "Единая Россия" в 2026 году масштабирует мероприятия партпроекта "Историческая память"

Партии Власть и политика

Участие в формировании новой народной программы "Единой России" примут лидеры общественного мнения и эксперты

МОСКВА. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

К работе над документом приглашены Герои РФ, участники СВО, представители высшего образования и науки, ракетно-космической и атомной отраслей, промышленности и бизнеса, реального сектора экономики, общественных объединений и профсоюзов.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Встречу с экспертной группой, которая будет участвовать в разработке новой народной программы "Единой России", провел председатель партии Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что содержание документа необходимо определять уже сегодня, несмотря на то, что выборы пройдут в сентябре.

"В нашей работе мы ориентируемся на ту стратегическую линию, которая отражена в указах Президента, в национальных проектах, а также в программных документах партии. Но есть и необходимость корректировки тех решений, которые были приняты "Единой Россией" ранее, в других условиях, тем более, что с момента утверждения последнего документа такого рода, предвыборного документа (народной программы — прим. ред.), прошло уже пять лет", — подчеркнул председатель партии.

По словам Дмитрия Медведева, программа "Единой России" будет разделена на два блока — предвыборная программа и блок долгосрочного планирования.

Предвыборная программа касается деятельности партии по всем направлениям, волнующим граждан.

"Я имею в виду, естественно, образование, здравоохранение, науку, культуру. Сегодня, безусловно, специальную военную операцию. И достижение Победы на фронте. Такой документ мы должны с вами подготовить и предложить нашим гражданам, нашим избирателям для того, чтобы они могли определиться — голосовать ли за нашу партию или по каким-то причинам не голосовать. Это очень важная работа. Она должна идти прямо сейчас. Но при этом ее невозможно провести кулуарно или в тиши кабинетов, даже самых высоких или на подобных встречах. Это программный документ, народная программа, должен быть результат обратной связи", — особо акцентировал внимание он.

Предложения от людей, поступающие президенту, в партию, органы власти, общественные организации ежедневно, подробно проанализируют.

"Предложения, которые носят наиболее массовый характер, в которых проявляются существующие проблемы, (нужно — прим. ред.) взвесить, и, если у нас есть сегодня возможности для их решения, — включить в программу. Это будет по-честному, это и составляет суть народной программы. Такая программа, подчеркиваю, программа избирательная, для выборов, рассчитана на пять лет", — пояснил Председатель "Единой России".

Второй блок рассчитан на более длительный срок. Это набор идеологем, ценностей, которых придерживается "Единая Россия" и которые не могут меняться от выборов к выборам.

"Такого рода программные документы у всех политических партий действуют достаточно долго. Документ, который сейчас официально считается программным, был принят еще в 2001 году. С тех пор страна очень сильно изменилась", — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Рамку программы на десятилетия партия представит на Съезде в конце июня. В августе — народную программу на пять лет.

"Чтобы граждане нашей страны видели цели, которые ставит перед собой "Единая Россия". Это по-честному, и эти цели действительно носят долгосрочный характер", — сказал Дмитрий Медведев.

Участники экспертной группы представили свое видение дальнейшей работы и ряд инициатив, которые могли бы войти в новый программный документ "Единой России". Например, гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева затронула вопросы семейной политики и народосбережения. Также она подчеркнула, что АСИ представит в новую народную программу "Единой России" лучшие идеи от бизнеса, НКО и технологических лидеров.

Герой РФ Владимир Сайбель предложил включить в новую народную программу инициативу о запуске специальной программы по трудоустройству ветеранов СВО на предприятия военно-промышленного комплекса. Гендиректор госкорпорации

"Росатом" Алексей Лихачев выразил надежду, что в народной программе "Единой России" появится "атомная страница", которая затронет вопросы кадровой подготовки специалистов на всех уровнях образования — сад — школа — колледж — вуз — предприятие.

Председатель Союза театральных деятелей, народный артист России Владимир Машков подчеркнул, что творческие союзы готовы внести свои предложения в народную программу "Единой России". А председатель ОНФ Михаил Кузнецов отметил, что инициативы Народного фронта в программу партии сформируют на основе вопросов с прямой линии с Президентом и обращений в региональные отделения организации.

В заключение Дмитрий Медведев подчеркнул, что эксперты примут участие в отраслевых отчетно-программных форумах "Единой России" "Есть результат", которые пройдут во всех федеральных округах страны.

В состав экспертного совета вошли:

  • координатор направления "Поддержка участников специальной военной операции и членов их семей" народной программы "Единой России", Герой РФ Владимир Сайбель;
  • медицинская сестра, Герой РФ Людмила Болилая;
  • член Бюро Высшего совета партии, председатель общественного совета партпроекта "Выбор сильных", сенатор, Герой РФ, трехкратный Олимпийский чемпион Александр Карелин;
  • гендиректор АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Светлана Чупшева;
  • гендиректор ГК "Росатом" Алексей Лихачев;
  • гендиректор ГК "Роскосмос" Дмитрий Баканов;
  • советский и российский актер и режиссер театра и кино, председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков;
  • руководитель исполкома общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" Михаил Кузнецов;
  • гендиректор — председатель правления Корпорации МСП Александр Исаевич;
  • председатель комиссии Генсовета партии по образованию и науке, член президиума Совета при Президенте РФ по науке и образованию, председатель совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелева;
  • член Генсовета партии, заместитель гендиректора ВГТРК, Герой РФ Евгений Поддубный;
  • член Высшего совета партии, председатель общероссийского союза "Федерация Независимых Профсоюзов России" Сергей Черногаев;
  • член Бюро Высшего совета партии, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин;
  • член Генсовета партии, президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский;
  • гендиректор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина;
  • гендиректор ФГБУ "Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова" Минздрава РФ Олег Карпов;
  • президент ассоциации онкологов России, гендиректор ФГБУ "НМИЦ радиологии", академик РАН, главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн и другие.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Фото на сайте

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1