"Елка желаний": юной художнице из Самары подарили день вдохновения

Пожелание Даши с "Елки желаний" снял председатель общественного совета партпроекта "Моя карьера с "Единой Россией" в Самарской области, председатель комитета по бюджету Самарской губернской думы Виктор Кузнецов.

Дарье 8 лет. Подарок-сюрприз через всероссийскую акцию "Елка желаний" решили сделать ее родители. Диабет с инсулиновой формой зависимости внес коррективы в жизнь девочки и ее семьи, но не смог помешать творческому восприятию окружающей действительности: Даша любит рисовать и не расстается с мечтой стать художницей.

Юная самарчанка получила не просто подарок, а целый день, наполненный искусством и встречами с уникальными мастерами. Подготовили для девочки настоящий сюрприз, показав, что талант и сила духа не знают преград, председатель общественного совета партпроекта "Моя карьера с "Единой Россией" в Самарской области, председатель комитета по бюджету Самарской губернской думы Виктор Кузнецов и его помощники.

"В подарке — разнообразные художественные материалы. Это позволит юной художнице апробировать новые техники", — рассказали они.

Кроме того, Даше презентовали книгу со стихами и рисунками талантливой инклюзивной художницы Татьяны Федоровичевой и футболку с ее эксклюзивным принтом.

Но главным сюрпризом стало приглашение на открытие выставки "Красота гор" художника Евгения Коробских-Кудашова в Самарской губернской думе. Его история — пример невероятной стойкости: после аварии он лишился рук и возможности ходить, но научился рисовать, держа кисть зубами. Сегодня его работы находятся в музеях и частных коллекциях по всему миру.

Экскурсию по выставке Евгения для Даши и ее папы провели члены Союза художников и сам автор. А затем девочку ждала личная встреча с самарской художницей-керамистом, мастером по ботаническому барельефу Оксаной Цеповой. Вместе они осмотрели другие художественные экспозиции в здании думы, и даже побывали в зале заседаний регионального парламента и на месте спикера губернской думы.

"Было очень трогательно видеть горящие глаза Даши. Когда ребенок так искренне увлечен, это бесценно. Важно показывать детям, что искусство многогранно, что творить можно разными способами, и главное — это желание выразить себя. Надеюсь, эта встреча добавит ей уверенности", — поделилась Оксана.

Виктор Кузнецов, председатель общественного совета партпроекта "Моя карьера с "Единой Россией" в Самарской области подчеркнул: "Профориентация детей и подростков не менее важна, чем трудоустройство взрослых. Для Даши это была не просто экскурсия, а встреча с людьми, чья сила духа и преданность искусству помогают преодолеть любые трудности. Наш проект как раз направлен на то, чтобы помочь молодежи найти свое призвание".

Этот насыщенный день, полный ярких эмоций и знакомства с историями преодоления, наверняка останется с будущей художницей навсегда.

"Краски со временем закончатся, а эти эмоции и впечатления остаются на память. Мы благодарны за этот уникальный день, который показал Даше, что ее мечта — быть художником — реальна, а примеры удивительных мастеров вдохновят ее на собственные достижения".

Напомним, что партийный проект "Моя карьера с "Единой Россией" является частью народной программы партии, посвященной трудоустройству. Он содействует жителям Самарской области, в первую очередь молодежи, в профориентации, дополнительном образовании и трудоустройстве. В новом году в рамках проекта запланированы профориентационные туры для старшеклассников, первый из которых пройдет в центре управления РЖД Куйбышевской железной дороги.