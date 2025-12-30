16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Роман Дидковский: работа депутата — множество пазлов, из которых получается общая картина "Елка желаний": юной художнице из Самары подарили день вдохновения Маршрутами добра: в Самаре прошел новогодний праздник для детей героев Реготделение "Единой России" обновило руководство Самокат для Маши, коньки для Ильи: как в Самаре исполнили 83 детских желания

Партии Власть и политика

"Елка желаний": юной художнице из Самары подарили день вдохновения

САМАРА. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 974
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Пожелание Даши с "Елки желаний" снял председатель общественного совета партпроекта "Моя карьера с "Единой Россией" в Самарской области, председатель комитета по бюджету Самарской губернской думы Виктор Кузнецов.

Дарье 8 лет. Подарок-сюрприз через всероссийскую акцию "Елка желаний" решили сделать ее родители. Диабет с инсулиновой формой зависимости внес коррективы в жизнь девочки и ее семьи, но не смог помешать творческому восприятию окружающей действительности: Даша любит рисовать и не расстается с мечтой стать художницей.

Юная самарчанка получила не просто подарок, а целый день, наполненный искусством и встречами с уникальными мастерами. Подготовили для девочки настоящий сюрприз, показав, что талант и сила духа не знают преград, председатель общественного совета партпроекта "Моя карьера с "Единой Россией" в Самарской области, председатель комитета по бюджету Самарской губернской думы Виктор Кузнецов и его помощники.

"В подарке — разнообразные художественные материалы. Это позволит юной художнице апробировать новые техники", — рассказали они.

Кроме того, Даше презентовали книгу со стихами и рисунками талантливой инклюзивной художницы Татьяны Федоровичевой и футболку с ее эксклюзивным принтом.

Но главным сюрпризом стало приглашение на открытие выставки "Красота гор" художника Евгения Коробских-Кудашова в Самарской губернской думе. Его история — пример невероятной стойкости: после аварии он лишился рук и возможности ходить, но научился рисовать, держа кисть зубами. Сегодня его работы находятся в музеях и частных коллекциях по всему миру.

Экскурсию по выставке Евгения для Даши и ее папы провели члены Союза художников и сам автор. А затем девочку ждала личная встреча с самарской художницей-керамистом, мастером по ботаническому барельефу Оксаной Цеповой. Вместе они осмотрели другие художественные экспозиции в здании думы, и даже побывали в зале заседаний регионального парламента и на месте спикера губернской думы.

"Было очень трогательно видеть горящие глаза Даши. Когда ребенок так искренне увлечен, это бесценно. Важно показывать детям, что искусство многогранно, что творить можно разными способами, и главное — это желание выразить себя. Надеюсь, эта встреча добавит ей уверенности", — поделилась Оксана.

Виктор Кузнецов, председатель общественного совета партпроекта "Моя карьера с "Единой Россией" в Самарской области подчеркнул: "Профориентация детей и подростков не менее важна, чем трудоустройство взрослых. Для Даши это была не просто экскурсия, а встреча с людьми, чья сила духа и преданность искусству помогают преодолеть любые трудности. Наш проект как раз направлен на то, чтобы помочь молодежи найти свое призвание".

Этот насыщенный день, полный ярких эмоций и знакомства с историями преодоления, наверняка останется с будущей художницей навсегда.

"Краски со временем закончатся, а эти эмоции и впечатления остаются на память. Мы благодарны за этот уникальный день, который показал Даше, что ее мечта — быть художником — реальна, а примеры удивительных мастеров вдохновят ее на собственные достижения".

Напомним, что партийный проект "Моя карьера с "Единой Россией" является частью народной программы партии, посвященной трудоустройству. Он содействует жителям Самарской области, в первую очередь молодежи, в профориентации, дополнительном образовании и трудоустройстве. В новом году в рамках проекта запланированы профориентационные туры для старшеклассников, первый из которых пройдет в центре управления РЖД Куйбышевской железной дороги.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Фото на сайте

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4