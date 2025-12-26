Реготделение "Единой России" обновило руководство

В Самаре состоялась отчетно-выборная конференция регионального отделения партии "Единая Россия". В ходе конференции были подведены итоги работы за 2025 г. и определены ключевые задачи на предстоящий период. В мероприятии приняли участие члены и сторонники партии, депутаты, руководители исполнительных органов власти, активисты партпроектов.

Секретарь регионального отделения, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подчеркнул, что результаты года — это не просто цифры, а конкретные дела, которые изменили жизнь людей к лучшему. "Наши результаты — это не просто цифры и статистика, а конкретные дела: тысячи решенных проблем, сотни обновленных дворов, десятки конвоев с гуманитарным грузом для наших защитников Отечества", — отметил он.

Особое внимание было уделено главному принципу работы — открытому диалогу с жителями. "Главный наш принцип — открытый диалог. Наша задача как партии — в обеспечении доверительных отношений между властью и жителями. Мы должны видеть в каждом самарце соавтора изменений, слышать не только проблемы, но и идеи. Без этого все планы — просто бумага", — подчеркнул он.

Были озвучены цифры, демонстрирующие мощь и разветвленность партийной структуры в регионе: "Нас, членов партии, более 40 тысяч человек, из них 2767 муниципальных депутатов. Сторонников и единомышленников — еще 22 тысячи. Это огромный ресурс доверия и активной гражданской позиции".

Поддержка защитников Отечества и их семей была обозначена как первостепенная задача. Отмечено, что из Самарской области на помощь жителям новых регионов по линии партии были отправлены почти 300 добровольцев, что является одним из лучших результатов в стране. Также действуют программы "Школа героев", "СВОй бизнес" и "Женская политшкола".

"Наш главный ресурс и лучшая агитация — реальная работа, которую видят люди", — заявил Секретарь, говоря о подготовке к ключевому политическому году, который включает выборы в Государственную думу и Самарскую губернскую думу.

Главным приоритетом на 2026 г. объявлен публичный отчет о действующей Народной программе и старт работы над ее новой версией — "Народной программой - 2".

"Мы — единая команда развития Самарской области. И мы обязаны двигаться вперед. Для этого от каждого из нас требуется максимальная работоспособность и самоотдача", — резюмировал Вячеслав Федорищев.

В рамках конференции также были рассмотрены организационные вопросы: утвержден отчет о результатах работы регионального отделения за 2025 г. и обновлены руководящие органы партии в регионе.

В ходе ротации прекращены полномочия шести членов регионального политического совета: секретаря местного отделения партии в Алексеевском районе области Галины Зацепиной, главы муниципального района Красноармейский и секретаря местного отделения партии Сергея Источникова, депутата губдумы Николая Лядина, экс-главы Хворостянского района Виктора Махова, секретаря первичного отделения № 7 местного отделения партии Красноглинского района Андрея Никитина и экс-председателя правительства Михаила Смирнова.

Вместе с тем партийцы проголосовали за 10 новых членов политсовета: секретаря местного отделения партии Большечерниговского района и главы района Алексея Акимова, депутата Самарской губернской думы, координатора партпроекта "Чистая страна" в Самарской области Дениса Волкова, заместителя губернатора - руководителя администрации губернатора Антона Емельяненко, секретаря МО партии Хворостянского района и главы района Сергея Кислинского, врио министра внутренней политики Самарской области Александра Кузнецова, координатора партпроекта "Женское движение Единой России" в регионе Светлану Макушеву, политического технолога реготделения Наталью Матвееву, трехкратного чемпиона России и двукратного олимпийского чемпиона, боксера Олега Саитова, председателя студенческого профкома, старшего преподавателя кафедры "Промышленная теплоэнергетика" Самарского политеха Алексея Сатонина и председателя правительства Самарской области, первого заместителя губернатора Самарской области Виталия Шабалатова.

Кроме того, президиум политсовета ЕР покинули сенатор Андрей Кислов и экс-председатель правительства Михаил Смирнов. Новыми членами ПРПС избраны Антон Емельяненко, депутат Госдумы Виктор Казаков, Александр Кузнецов и Виталий Шабалатов.

Избранный на конференции в политсовет председатель студенческого профкома Алексей Сатонин работает на благо городского сообщества и родного региона свыше 14-ти лет. В 2025 г. молодой преподаватель Самарского политеха победил в предварительном голосовании "Единой России", но решил не идти в городскую думу, а сосредоточится на работе с молодежью и студенческим сообществом: "Основная задача простая: защита прав и представление интересов молодых людей. Это именно то, чем занимается "Единая Россия": работает на благо народа, представляет интересы, работает над комфортом жителей. Буду лоббировать тематику образования, тематику прав". Именно над этим молодой человек планирует работать в партийном контуре.

Руководитель фракции "Единая Россия" в региональном парламенте Екатерина Кузьмичева оценила эффективность командной работы партийного актива, депутатского корпуса и правительства региона под руководством секретаря реготдления: "Год был непростой, но умение работать в команде позволило достичь таких результатов. В отчете работы реготделения за год — не просто цифры, там — действия".

"Среди наших партийцев нет людей, которые равнодушно бы стояли в стороне и не были бы участниками основных процессов. Это крайне важно. И партия такой должна быть. Сегодня со всеми теми вызовами, которые стоят сейчас перед нашей страной, мы должны быть вместе и сообща решать эти задачи", — подчеркнула руководитель фракции ЕР в региональном парламенте.