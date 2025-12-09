Расширены меры поддержки участников СВО и их семей

Государственная дума продолжает работу по совершенствованию правового поля, созданного для поддержки военнослужащих и их семей. Сегодня приняты четыре федеральных закона, инициированные депутатами "Единой России".

"Единая Россия" добилась введения бесплатного проезда для бойцов к месту проведения военно-врачебной комиссии.

Закон партии Госдума поддержала в третьем чтении - обеспечить его принятие во исполнение поручения президента поручил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

Документ стал уже 151-м по счету законом, направленным на поддержку военнослужащих и их семей, отметил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Теперь двум членам семьи или двум близким родственникам добровольца, находящегося в тяжелом состоянии, предоставляется право на бесплатный проезд от места проживания до места его лечения и обратно. Эти положения приводят норму в соответствие с действующим правовым регулированием и реализуют решение президента России", - отметил он.

Ранее секретарь Генсовета партии Владимир Якушев отмечал, что законопроект направлен на устранение парадоксальной ситуации, при которой участники СВО, зачастую получившие тяжелые ранения и прошедшие серьезное лечение, вынуждены за свой счет оплачивать проезд к месту прохождения военно-врачебной экспертизы, которая определит их годность или не годность к дальнейшей военной службе.

"Единая Россия" сохранила льготы для совершеннолетних детей участников СВО на период до поступления в вузы.

Такой закон принят Госдумой в третьем чтении. Документ устраняет существующий законодательный пробел и устанавливает положение о том, что действие льгот и социальные гарантии, предусмотренные в законодательстве Российской Федерации, распространяются для данной категории граждан до 1 сентября, пояснил председатель комитета по обороне Андрей Картаполов.

"Речь идет о тех, кто достиг возраста 18 лет и завершил обучение в школе, но не успел поступить в другое учебное заведение - высшее или среднее", - подчеркнул он.

Законопроект в Госдуму в августе 2025 г. внесли депутаты от "Единой России" во главе с секретарем Генсовета партии, первым зампредседателя Совфеда Владимиром Якушевым.

Кроме того, "Единая Россия" обеспечила новые льготы бизнесу при поддержке спортшкол, центров раннего физического развития и секций. Речь идет об инвестиционном налоговом вычете до 100% от стоимости имущества, которое компании безвозмездно передают таким организациям

Согласно законопроекту, который Госдума приняла во втором чтении, часть налога на прибыль компания направляет не в общий региональный бюджет, а адресно - на поддержку конкретной спортшколы через пожертвование, лимиты которого самостоятельно определяют региональные власти.

Бизнес сокращает налоговые выплаты, а спортшколы получают шанс обновить инфраструктуру и инвентарь.

"Детский спорт в регионах иногда сталкивается с нехваткой современного инвентаря и инфраструктуры. Государственные бюджеты ограниченны, а частный капитал может ускорить модернизацию объектов, обновить инвентарь, расширить возможности для занятий и поддержать юные таланты. Для бизнеса участие в подобных инициативах - не только про оптимизацию налоговой нагрузки или социальную ответственность. Это прямое вложение в будущее страны: здоровые дети сегодня - конкурентоспособная экономика завтра", - отметила один из авторов инициативы, зампред Госдумы Виктория Абрамченко ("Единая Россия").

По ее словам, практика в образовании уже доказала эффективность инструмента: только за два года в колледжи привлечено более двух миллиардов рублей внебюджетных инвестиций.

Законопроект вступит в силу с 1 января 2026 г. после принятия Госдумой в третьем чтении. Правительство РФ поддерживает законопроект.