До +5 °C: в Самарскую область придет оттепель

В Приволжском УГМС составили краткосрочный прогноз погоды с 10 по 12 марта. По данным синоптиков, холодный скандинавский антициклон, принесший в регион морозы до -30°С и ниже, отступит, а на смену ему придет оттепель.
"С установлением зонального переноса воздушных масс температурный фон повысится в дневные часы до положительных значений, а выпадающие осадки будут смешанной фазы", — отмечается в сообщении специалистов Приволжского УГМС.
Во вторник, 10 марта, в Самаре ожидается переменная облачность. Пройдет небольшой снег, слабая метель. Ветер южный, 7…12 м/с. Температура воздуха -11…-13 °C.
11 марта в регионе будет облачно, местами возможен умеренный снег, слабая метель. Ветер юго-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью -11…-16 °C, днем -2…+3 °C.
В четверг, 12 марта, в Самарской области сохранится облачная погода, местами пройдут небольшие осадки. Ветер юго-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 °C, днем столбик термометра поднимется до 0…+5 °C.
