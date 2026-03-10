16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
До +5 °C: в Самарскую область придет оттепель Иван Носков проверил ход реконструкции столовой в детском центре "Заря" На ул. Ново-Садовой временно отключат светофор В Самарской области более 1000 школьников и студентов присоединились к акции общества "Знание" к Международному женскому дню Более 610 экспертов, 600 обучающихся из 190 образовательных организаций: в Самарской области завершился региональный этап чемпионата "Профессионалы"

Общество

До +5 °C: в Самарскую область придет оттепель

САМАРА. 10 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 91
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Приволжском УГМС составили краткосрочный прогноз погоды с 10 по 12 марта. По данным синоптиков, холодный скандинавский антициклон, принесший в регион морозы до -30°С и ниже, отступит, а на смену ему придет оттепель.

"С установлением зонального переноса воздушных масс температурный фон повысится в дневные часы до положительных значений, а выпадающие осадки будут смешанной фазы", — отмечается в сообщении специалистов Приволжского УГМС.

Во вторник, 10 марта, в Самаре ожидается переменная облачность. Пройдет небольшой снег, слабая метель. Ветер южный, 7…12 м/с. Температура воздуха -11…-13 °C.

11 марта в регионе будет облачно, местами возможен умеренный снег, слабая метель. Ветер юго-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью -11…-16 °C, днем -2…+3 °C.

В четверг, 12 марта, в Самарской области сохранится облачная погода, местами пройдут небольшие осадки. Ветер юго-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 °C, днем столбик термометра поднимется до 0…+5 °C.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Фото на сайте

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5