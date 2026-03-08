На ул. Ново-Садовой временно отключат светофор

В понедельник, 9 марта, с 9:30 до 12:00 у остановки общественного транспорта "ТЦ Апельсин" будут проводиться технические работы, в связи с чем светофор будет временно отключен.

"Просим водителей и пешеходов быть предельно внимательными, руководствоваться требованиями дорожных знаков и разметки", - предупредили в региональном минтрансе.