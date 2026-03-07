16+
Общество

Работа общественного транспорта Самары будет усилена 8 марта из-за футбольного матча

САМАРА. 7 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В воскресенье, 8 марта, в 15:30 на стадионе "Солидарность Самара Арена" состоится футбольный матч 20-го тура МИР Российской Премьер-лиги сезона 2025–2026 гг.

В течение дня Трамвайно-троллейбусное управление обеспечит непрерывный контроль за движением трамваев №№ 5, 11, 12, 22, 24 и 25.

Также компания "Самара Авто Газ" с 13:30 до 18:00 обеспечит усиленную работу на всех обслуживаемых автобусных маршрутах, проходящих в районе стадиона.

Обращаем внимание болельщиков, что автобусы № 1 и № 67 в период с 13:30 до 15:30 будут заезжать на территорию стадиона.

Кроме того, к 17:30 будет для развоза зрителей после матча подан дополнительный подвижной состав трамвайного и автобусного парков:

— на остановочный пункт "Самара Арена" подъедут дополнительные трамваи, включая низкопольные для удобства маломобильных граждан; электротранспорт проследует по маршрутам №№ 5, 11 и 12;
— на остановку "Улица Дальняя" подадут два автобуса — № 1 и № 67, которые направятся в сторону поселка Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи;
— на дублере Московского шоссе у пересечения с улицей Алма-Атинской (на площадке рядом с "Мерседес-центром") сосредоточат восемь дополнительных автобусов, работающих на маршрутах №№ 1, 34, 41 и 67; перевозки будут осуществляться в направлении "в город".

Весь дополнительный общественный транспорт будет отправляться по мере наполняемости салонов, с незначительным интервалом.

Ограничивать движение по участкам улично-дорожной сети вблизи стадиона не планируется.

Последние комментарии

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

