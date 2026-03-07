Работа общественного транспорта Самары будет усилена 8 марта из-за футбольного матча

В воскресенье, 8 марта, в 15:30 на стадионе "Солидарность Самара Арена" состоится футбольный матч 20-го тура МИР Российской Премьер-лиги сезона 2025–2026 гг.

В течение дня Трамвайно-троллейбусное управление обеспечит непрерывный контроль за движением трамваев №№ 5, 11, 12, 22, 24 и 25.

Также компания "Самара Авто Газ" с 13:30 до 18:00 обеспечит усиленную работу на всех обслуживаемых автобусных маршрутах, проходящих в районе стадиона.

Обращаем внимание болельщиков, что автобусы № 1 и № 67 в период с 13:30 до 15:30 будут заезжать на территорию стадиона.

Кроме того, к 17:30 будет для развоза зрителей после матча подан дополнительный подвижной состав трамвайного и автобусного парков:

— на остановочный пункт "Самара Арена" подъедут дополнительные трамваи, включая низкопольные для удобства маломобильных граждан; электротранспорт проследует по маршрутам №№ 5, 11 и 12;

— на остановку "Улица Дальняя" подадут два автобуса — № 1 и № 67, которые направятся в сторону поселка Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи;

— на дублере Московского шоссе у пересечения с улицей Алма-Атинской (на площадке рядом с "Мерседес-центром") сосредоточат восемь дополнительных автобусов, работающих на маршрутах №№ 1, 34, 41 и 67; перевозки будут осуществляться в направлении "в город".



Весь дополнительный общественный транспорт будет отправляться по мере наполняемости салонов, с незначительным интервалом.

Ограничивать движение по участкам улично-дорожной сети вблизи стадиона не планируется.