Общество

В Самарской области ветераны СВО обучают студентов аграрного университета управлению "цифровым небом"

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарском государственном аграрном университете прошел уникальный мастер-класс по управлению беспилотными авиационными системами (БАС) для будущих агрономов и инженеров. Наставниками студентов выступили ветераны специальной военной операции — участник регионального проекта "Школа героев", советник губернатора Матвей Мартемьянов и оператор-инструктор Алексей Чесноков.

Фото: предоставлено СамГАУ

Мероприятие вышло за рамки обычного мастер-класса, превратившись в интеграцию боевого опыта в сферу, обеспечивающую продовольственную безопасность региона и страны.

Для Матвея Мартемьянова, в прошлом маркетолога, ушедшего на фронт добровольцем и командовавшего расчетом ПТРК под Артемовском, обучение молодежи стало новой миссией.

Он инициировал создание производства "Буревестник", которое сегодня выпускает более 2 тысяч дронов в месяц. На сегодняшний день более 18 тысяч беспилотников переданы для выполнения задач в зонах проведения СВО. При этом технологические решения, разработанные для оборонного сектора, демонстрируют высокий потенциал адаптации к задачам гражданского назначения, в частности — в агропромышленном комплексе.

"Такие занятия востребованы по всей России. Мы живем в век цифровизации, и БПЛА становятся неотъемлемой частью жизни. С 2025 года в России созданы войска беспилотных систем, но специалисты этого профиля нужны везде: от агропрома до здравоохранения", — отметил Матвей Мартемьянов.

Использование дронов в сельском хозяйстве Самарской области уже показывает высокую эффективность. Например, в условиях переувлажнения почв, когда тяжелая наземная техника не может выйти в поле, БАС становятся одним из ключевых решений для спасения урожая. Так, в прошлом году в Самарской области объемы обработки посевов с воздуха выросли в 10 раз.

"В 2024 году с помощью БАС мы обработали 22 тысячи гектаров, а в 2025 году охватили более 250 тысяч гектаров", — рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Денис Герасенков.

Но технологии — лишь инструмент. Главное — кадры, которые умеют с ним работать. Правительство региона под руководством губернатора Вячеслава Федорищева создает беспрецедентные условия для привлечения молодежи в сельское хозяйство. По его инициативе размер единовременных выплат достигает 414 тысяч рублей — в зависимости от уровня образования. А в рамках федерального проекта "Кадры в АПК" национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" можно бесплатно получить образование по целевому договору.

Интеграция практического опыта участников специальной военной операции в образовательные программы аграрного вуза способствует формированию у обучающихся компетенций, востребованных в условиях технологической трансформации сельского хозяйства, и повышает привлекательность аграрных профессий для молодежи.

