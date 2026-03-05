На время ремонта трамвайных путей в Самаре пустят бесплатные автобусы

Трамвайно-троллейбусное управление Самары ищет подрядчика, который обеспечит перевозку пассажиров бесплатными автобусами на время капремонта трамвайных путей. Напомним, до 31 октября 2026 года запланирована замена рельсов на участках ул. Ново-Садовой от ул. Ново-Вокзальная до разворотного кольца около завода им. Тарасова и от завода им. Тарасова до ул. Гастелло.
Начальная цена контракта — 212,2 млн рублей. Победителя торгов определят после 20 марта. Он должен будет организовать ежедневную перевозку пассажиров в период с 1 апреля по 31 октября текущего года.
Согласно документам закупки, протяженность временного автобусного маршрута составит 11,4 км. Для перевозок потребуется 30 автобусов среднего класса вместимостью до 39 человек.
Опубликован и путь следования. В прямом направлении — по ул. Ново-Садовой и ее дублеру, ул. 22-го Партсъезда, ул. Ново-Садовой (дублер), ул. Советской Армии, ул. Ново-Садовой. В обратном направлении — по ул. Ново-Садовой, дублеру Ново-Садовой и по ул. Ново-Садовой.
Остановочные пункты в прямом направлении: ул. Аминева, ул. Солнечная, Детская больница, Завод Тарасова, ДК Современник, ул. Гастелло, ЦПКиО, Университет-Глазная больница, Постников овраг; в обратном направлении: Постников овраг, Университет-Глазная больница, ЦПКиО, ул. Гастелло, ДК Современник, Завод Тарасова, Детская больница, ул. Солнечная, ул. Аминева.
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия