На время ремонта трамвайных путей в Самаре пустят бесплатные автобусы

Трамвайно-троллейбусное управление Самары ищет подрядчика, который обеспечит перевозку пассажиров бесплатными автобусами на время капремонта трамвайных путей. Напомним, до 31 октября 2026 года запланирована замена рельсов на участках ул. Ново-Садовой от ул. Ново-Вокзальная до разворотного кольца около завода им. Тарасова и от завода им. Тарасова до ул. Гастелло.

Начальная цена контракта — 212,2 млн рублей. Победителя торгов определят после 20 марта. Он должен будет организовать ежедневную перевозку пассажиров в период с 1 апреля по 31 октября текущего года.

Согласно документам закупки, протяженность временного автобусного маршрута составит 11,4 км. Для перевозок потребуется 30 автобусов среднего класса вместимостью до 39 человек.

Опубликован и путь следования. В прямом направлении — по ул. Ново-Садовой и ее дублеру, ул. 22-го Партсъезда, ул. Ново-Садовой (дублер), ул. Советской Армии, ул. Ново-Садовой. В обратном направлении — по ул. Ново-Садовой, дублеру Ново-Садовой и по ул. Ново-Садовой.

Остановочные пункты в прямом направлении: ул. Аминева, ул. Солнечная, Детская больница, Завод Тарасова, ДК Современник, ул. Гастелло, ЦПКиО, Университет-Глазная больница, Постников овраг; в обратном направлении: Постников овраг, Университет-Глазная больница, ЦПКиО, ул. Гастелло, ДК Современник, Завод Тарасова, Детская больница, ул. Солнечная, ул. Аминева.