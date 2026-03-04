В Самаре на ул. Ново-Садовой отключены светофоры

В Самаре в связи с нарушением электроснабжения на пересечении ул. Ново-Садовой с улицами Ново-Вокзальная и Шверника временно отключены светофорные объекты. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта.

В настоящее время ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии. Оборудование будет запущено в кратчайшие сроки.

"Призываем водителей быть предельно внимательными и руководствоваться требованиями дорожных знаков и разметки", — говорится в сообщении.