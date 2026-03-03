Трехэтажный ДК в Зубчаниновке построят в 2027 году

Старый Дворец культуры в Зубчаниновке будет полностью снесен, а на его месте будет построен трехэтажный ДК. Об этом Самара-ГИС рассказал заместитель главы города Данил Морозов.
"В этом году запланировано перепроектирование. C учетом прохождения экспертизы оно займет порядка десяти месяцев. В 2027 г. приступим к строительно-монтажным работам", — сообщил чиновник.
Последние комментарии
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.