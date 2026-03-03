Трехэтажный ДК в Зубчаниновке построят в 2027 году

Старый Дворец культуры в Зубчаниновке будет полностью снесен, а на его месте будет построен трехэтажный ДК. Об этом Самара-ГИС рассказал заместитель главы города Данил Морозов.

"В этом году запланировано перепроектирование. C учетом прохождения экспертизы оно займет порядка десяти месяцев. В 2027 г. приступим к строительно-монтажным работам", — сообщил чиновник.