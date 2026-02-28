На трассе М-5 в Самарской области ограничили движение транспорта

В субботу, 28 февраля, на трассе М-5 "Урал" в Самарской области ограничено движение для автобусов и грузовиков.

В связи с неблагоприятными погодными условиями — обильным снегопадом, низовой метелью — ограничено движение для маршрутных и грузовых транспортных средств на участке км 890 — км 985 (Ставропольский и Сызранский районы, г. о. Жигулевск).

Ограничение действует до 1 марта, 01:00. Срок может быть продлен, если неблагоприятные погодные условия сохранятся.

На автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, находящихся в ведении Самарской области, ограничений нет.

"Рекомендуем водителям учитывать эту информацию при планировании поездок, выбирать альтернативные маршруты, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию", — сообщает минтранс Самарской области.