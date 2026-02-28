В Самаре определены лучшие сварщики "Т Плюс" и "ЭнергоремонТ Плюс"

В Самаре состоялись соревнования профессионального мастерства среди сварщиков группы "Т Плюс". Победителем стал электрогазосварщик 6 разряда Нижегородского филиала "Т Плюс" Михаил Ремезов. Также в тройку лидеров вошли представители Пермского филиала "Т Плюс" и Кировского отделения "ЭнергоремонТ Плюс".
За титул лучшего по профессии боролись 20 работников из различных региональных филиалов "Т Плюс" и "ЭнергоремонТ Плюс". На трех этапах оценивалось знание теории, умение оказать первую помощь пострадавшему и непосредственно мастерство сварки. От участников требовалось не только четко выполнить задания, но и показать лучший результат по времени.
"Меняются материалы, технологии, и каждому специалисту необходимо оперативно осваивать и применять их в своей работе. Профессиональный уровень сотрудников у нас на особом контроле. От качества их работы зависит надежность теплоснабжения городов", — отметил главный инженер Самарского филиала "Т Плюс" Сергей Сабитов.
"Лично меня участие в подобных смотрах профмастерства заряжает уверенностью в своих силах. Теперь я точно знаю, что нет недостижимых целей", — поделился эмоциями Михаил Ремезов.
Соревнования профессионального мастерства среди сварщиков традиционно проводится в компании один раз в два года. Его участниками становятся лучшие работники из более чем 1 100 электрогазосварщиков, работающих сегодня в группе "Т Плюс". Мероприятие призвано стимулировать развитие профессиональных навыков, обмен опытом и внедрение лучших практик в производственный процесс.
