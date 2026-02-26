В Самарской области вновь пересмотрят систему патентов для бизнеса

Правительство Самарской области проведет корректировку патентной системы налогообложения. Об этом сообщила министр финансов Самарской области Ольга Собещанская на заседании губернской думы, прошедшем в четверг, 26 февраля.

Министр пояснила, что соответствующее поручение дано губернатором Вячеславом Федорищевым.

Система патентов в Самарской области была пересмотрена в конце прошлого года. Депутаты губдумы на прошедшем заседании приводили примеры, когда по новой системе начисления для индивидуальных предпринимателей, занятых автоперевозками, выросли с 19 тыс. до 100 тыс. рублей. Также приводились примеры соседних регионов, где такого резкого роста не произошло.

На это Ольга Собещанская заметила, что законопроект был принят в прошлом году губернской думой единогласно. Также она подчеркнула, что увеличение стоимости патентов было необходимо, так как она не индексировалась с 2013 года.

Предложенные правительством корректировки предполагают введение дифференцированного подхода в зависимости от территории, на которой ведется предпринимательская деятельность, и размера торговых точек.

"Мы предложили разделить территории на четыре группы исходя из товарооборота, и применить к ним понижающий коэффициент от максимального патента. Сейчас этот шаг сделан, по каждой группе трёхпроцентный шаг. Его в целом недостаточно", - сообщила в частности Собещанская.

Она также рассказала, что в Самарской области 55 тыс. индивидуальных предпринимателей, которые приобретают патенты, и количество их пока не снижается. В минфин после пересмотра системы поступило 42 обращения от предпринимателей, 90% из которых занимаются розничной торговлей.

До 20 марта планируется провести консультации с представителями предпринимательского сообщества, чтобы выработать дальнейшие меры по корректировке патентной системы. Пока же губернская дума проголосовала за нововведения в первом чтении, что, по словам главы минфина, нужно "чтобы люди уже видели, что мы с вами работаем, и, конечно, будем снижать, снимать их вопросы и напряжение".