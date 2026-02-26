16+
В Самарской области вновь пересмотрят систему патентов для бизнеса

САМАРА. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Правительство Самарской области проведет корректировку патентной системы налогообложения. Об этом сообщила министр финансов Самарской области Ольга Собещанская на заседании губернской думы, прошедшем в четверг, 26 февраля.

Фото: Александра Белова

Министр пояснила, что соответствующее поручение дано губернатором Вячеславом Федорищевым.

Система патентов в Самарской области была пересмотрена в конце прошлого года. Депутаты губдумы на прошедшем заседании приводили примеры, когда по новой системе начисления для индивидуальных предпринимателей, занятых автоперевозками, выросли с 19 тыс. до 100 тыс. рублей. Также приводились примеры соседних регионов, где такого резкого роста не произошло.

На это Ольга Собещанская заметила, что законопроект был принят в прошлом году губернской думой единогласно. Также она подчеркнула, что увеличение стоимости патентов было необходимо, так как она не индексировалась с 2013 года.

Предложенные правительством корректировки предполагают введение дифференцированного подхода в зависимости от территории, на которой ведется предпринимательская деятельность, и размера торговых точек. 

"Мы предложили разделить территории на четыре группы исходя из товарооборота, и применить к ним понижающий коэффициент от максимального патента. Сейчас этот шаг сделан, по каждой группе трёхпроцентный шаг. Его в целом недостаточно", - сообщила в частности Собещанская.

Она также рассказала, что в Самарской области 55 тыс. индивидуальных предпринимателей, которые приобретают патенты, и количество их пока не снижается. В минфин после пересмотра системы поступило 42 обращения от предпринимателей, 90% из которых занимаются розничной торговлей.

До 20 марта планируется провести консультации с представителями предпринимательского сообщества, чтобы выработать дальнейшие меры по корректировке патентной системы. Пока же губернская дума проголосовала за нововведения в первом чтении, что, по словам главы минфина, нужно "чтобы люди уже видели, что мы с вами работаем, и, конечно, будем снижать, снимать их вопросы и напряжение".

