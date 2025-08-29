Геннадий Котельников принял участие в мероприятиях 77-го Совета законодателей ПФО в Оренбурге

29 августа под председательством полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова состоялось пленарное заседание 77-го Совета законодателей, на котором были рассмотрены два важнейших вопроса, касающиеся роли особых экономических зон и совершенствования инвестиционного законодательства.
Открывая заседание, Игорь Комаров подчеркнул: "Механизм особых экономических зон зарекомендовал себя как один из самых эффективных по привлечению инвестиций, созданию высококвалифицированных рабочих мест, а также развитию и диверсификации экономик регионов. Сейчас в 10 регионах округа расположены 12 особых экономических зон из 59 в России, то есть примерно каждая пятая ОЭЗ находится в Приволжском федеральном округе. Всего с момента создания в особые экономические зоны на территории округа привлечено более 400 резидентов, создано 25 тысяч новых рабочих мест и проинвестировано 400 миллиардов рублей".
Председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников рассказал: "Самарская область по масштабам экономики и промышленно-производственного потенциала входит в десятку крупнейших субъектов страны.
Сегодня в регионе успешно работает ряд экономических зон с особым режимом поддержки для резидентов. Это технопарки и индустриальные парки, территории опережающего социально-экономического развития, особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Тольятти". Только в ОЭЗ создано почти 5 тысяч рабочих мест и уже вложено более 50 миллиардов инвестиций.
За время работы ОЭЗ "Тольятти" стала мощной точкой роста для развития промышленного потенциала всего региона, укрепления диверсификационной экономики. Сегодня там успешно запущены и функционируют предприятия в сферах металлургии, фармацевтики, химической промышленности, пищевой промышленности".
На заседании также обсудили совершенствование инвестиционного законодательства. Было отмечено, что субъекты ПФО занимают ведущие позиции в рейтингах инвестиционной привлекательности.
В том числе Самарская область по данным рейтингов за последние пять лет входит в топ десяти — пятнадцати ведущих регионов по инвестиционной привлекательности.
Согласно показателям развития государственно-частного партнерства в субъектах РФ, за последние пять лет стабильные позиции в десятке лидеров занимают Пермский край, Нижегородская, Самарская области, Республика Татарстан.
Геннадий Котельников отметил, что об эффективности законодательной базы и мер поддержки свидетельствуют основные показатели социально-экономического развития региона за первое полугодие 2025 года.
По сравнению с первым полугодием 2024 года отмечается рост по следующим видам экономической деятельности: производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (на 29,9%), производство готовых металлических изделий (на 20%), производство пищевых продуктов (на 13%).
По итогам заседания был сформирован перечень рекомендаций, адресованных правительству России, профильным федеральным министерствам и органам государственной власти субъектов.
Последние комментарии
И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?
Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.
Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.