Законотворчество Власть и политика

Геннадий Котельников принял участие в мероприятиях 77-го Совета законодателей ПФО в Оренбурге

САМАРА. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
29 августа под председательством полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова состоялось пленарное заседание 77-го Совета законодателей, на котором были рассмотрены два важнейших вопроса, касающиеся роли особых экономических зон и совершенствования инвестиционного законодательства.

Фото: пресс-служба Самарской Губернской Думы

Открывая заседание, Игорь Комаров подчеркнул: "Механизм особых экономических зон зарекомендовал себя как один из самых эффективных по привлечению инвестиций, созданию высококвалифицированных рабочих мест, а также развитию и диверсификации экономик регионов. Сейчас в 10 регионах округа расположены 12 особых экономических зон из 59 в России, то есть примерно каждая пятая ОЭЗ находится в Приволжском федеральном округе. Всего с момента создания в особые экономические зоны на территории округа привлечено более 400 резидентов, создано 25 тысяч новых рабочих мест и проинвестировано 400 миллиардов рублей".

Председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников рассказал: "Самарская область по масштабам экономики и промышленно-производственного потенциала входит в десятку крупнейших субъектов страны.

Сегодня в регионе успешно работает ряд экономических зон с особым режимом поддержки для резидентов. Это технопарки и индустриальные парки, территории опережающего социально-экономического развития, особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Тольятти". Только в ОЭЗ создано почти 5 тысяч рабочих мест и уже вложено более 50 миллиардов инвестиций.

За время работы ОЭЗ "Тольятти" стала мощной точкой роста для развития промышленного потенциала всего региона, укрепления диверсификационной экономики. Сегодня там успешно запущены и функционируют предприятия в сферах металлургии, фармацевтики, химической промышленности, пищевой промышленности".

На заседании также обсудили совершенствование инвестиционного законодательства. Было отмечено, что субъекты ПФО занимают ведущие позиции в рейтингах инвестиционной привлекательности.

В том числе Самарская область по данным рейтингов за последние пять лет входит в топ десяти — пятнадцати ведущих регионов по инвестиционной привлекательности.

Согласно показателям развития государственно-частного партнерства в субъектах РФ, за последние пять лет стабильные позиции в десятке лидеров занимают Пермский край, Нижегородская, Самарская области, Республика Татарстан.

Геннадий Котельников отметил, что об эффективности законодательной базы и мер поддержки свидетельствуют основные показатели социально-экономического развития региона за первое полугодие 2025 года.

По сравнению с первым полугодием 2024 года отмечается рост по следующим видам экономической деятельности: производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (на 29,9%), производство готовых металлических изделий (на 20%), производство пищевых продуктов (на 13%).

По итогам заседания был сформирован перечень рекомендаций, адресованных правительству России, профильным федеральным министерствам и органам государственной власти субъектов.

