Законотворчество Власть и политика

Геннадий Котельников поздравил с 95-летием Максима Борисовича Оводенко

САМАРА. 11 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
11 августа председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников поздравил Почетного гражданина Самары и Самарской области Максима Борисовича Оводенко с 95-летием.

Фото: пресс-служба Самарской Губернской Думы

Крупный промышленник и учёный, Герой Социалистического Труда, почётный авиастроитель, Максим Борисович Оводенко всю жизнь посвятил ответственной работе на благо Родины.

Максим Борисович родился 11 августа 1930 года в городе Черкассы Украинской ССР, с юности выбрал для себя профессию металлурга.

В Куйбышев он приехал в 1984 году уже зрелым специалистом и известным в профессиональных кругах руководителем-производственником. Максим Борисович был назначен директором Куйбышевского металлургического завода имени В. И. Ленина, который возглавлял 12 лет.

Геннадий Котельников, поздравляя юбиляра, особенно подчеркнул: "С первых дней работы Вы продолжили славные традиции предприятия. Это постоянное обновление производства, стремление идти в ногу с прогрессом, большая забота о человеке труда. Во многом благодаря Вашим усилиям в 1988 году завод поставил своеобразный рекорд среди всех предприятий отрасли: было изготовлено 600 тысяч тонн проката.

Главным в работе для Вас всегда были люди. Вы знали о проблемах и нуждах заводчан, помогали чем могли. Благодаря Вам был создан целый "городок металлургов", построен Дворец культуры, стадион "Металлург", парк культуры и отдыха. В разы увеличились темпы строительства жилья для рабочих, возводились детские сады, школы. Своим многолетним трудом и заботой о людях Вы заслужили искреннее уважение у рабочих и жителей района, города и всей Самарской области".

За большие заслуги перед городом, регионом и всей страной Максиму Борисовичу Оводенко в 1990 году присвоено звание Герой Социалистического Труда, в 1995 году звание Почётный гражданин Самары, а в 2003 году — звание Почётный гражданин Самарской области.

Геннадий Котельников пожелал Максиму Борисовичу Оводенко крепчайшего здоровья, сил и энергии, мира, добра и благополучия и, конечно, обязательно отпраздновать 100-летие!

