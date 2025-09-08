Геннадий Котельников: "Вопросы поддержки участников СВО и членов их семей находятся в центре внимания областного парламента"

8 сентября под руководством Геннадия Котельникова состоялось расширенное заседание Совета при председателе Самарской губернской думы по вопросам законодательного обеспечения мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

От депутатского корпуса в работе приняли участие заместитель председателя Самарской губернской думы - председатель комитета по законодательству, законности и правопорядку, руководитель фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Екатерина Кузьмичева, председатель комитета по регламенту, заместитель председателя Совета Владимир Бокк, председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Анна Дубасова, председатель комитета по образованию и науке Светлана Ильина, председатель комитета по культуре, спорту, молодежной политике и туризму Елена Крылова, председатель комитета по строительству, транспорту и автомобильным дорогам Николай Лядин, заместитель председателя комитета по промышленности, предпринимательству, торговле, информационным технологиям и связи Роман Балтер, заместитель председателя комитета по законодательству, законности и правопорядку Виктор Воропаев, заместитель председателя комитета по местному самоуправлению Вера Попова.

Открывая заседание, председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников отметил, что вопросы поддержки участников специальной военной операции и членов их семей постоянно находятся в центре внимания областного парламента. Самарская губернская дума уже приняла около двадцати законов в этой сфере. В их числе - законодательные акты о бесплатном предоставлении земельных участков отдельным категориям участников СВО, об оказании бесплатной юридической помощи, о налоговых льготах. В 2025 году по решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в регионе введены новые меры социальной поддержки участников СВО и вдов погибших военнослужащих по компенсации расходов на получение высшего образования в государственных вузах за счет средств областного бюджета. В вузах установлены квоты для приема на бюджетные места для участников СВО, для ветеранов боевых действий, для членов их семей. Решением депутатов регионального парламента в законе "О памятных датах и праздничных днях Самарской области" установлена новая памятная дата - День ветеранов боевых действий.

Спикер также напомнил, что решение о создании новой рабочей структуры в областном парламенте было принято на встрече депутатов законодательного собрания с участниками первого потока региональной программы профессиональной переподготовки "Школа героев". Членами Совета стали депутаты Думы, руководители региональных министерств и ведомств, представители общественности. Герой России, общественный советник губернатора по специальной военной операции Максим Девятов уверен, что Совет помогает координировать усилия органов власти по защите интересов участников СВО: "Нам действительно есть что обсудить, это не собрание ради собрания. Это именно рабочий инструмент, где мы можем обсудить, обговорить, сделать какой-то определенный срез и уже идти дальше, вперед, к поставленным целям".

О ходе реализации региональной программы профессиональной переподготовки "Школа героев" доложила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. Более 650 участников СВО подали заявки на участие во втором потоке "Школы героев", 45 из них приступили к учебе в июне. В образовательной программе участвуют семь ведущих вузов региона, сформирован корпус наставников. Итогом учебы продолжительностью более 500 часов станет квалификационный экзамен и защита своего проекта.

Наставниками второго потока "Школы героев" стали восемь депутатов Самарской губернской думы, все они уже активно включились в совместную работу, которая нацелена и на совершенствование законодательной базы.

О реализации отдельных решений Совета при председателе Самарской губернской думы по вопросам законодательного обеспечения мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей рассказал заместитель руководителя аппарата Самарской губернской думы - руководитель главного управления правового обеспечения Андрей Саусин.

Одна из инициатив, которая уже обсуждалась на заседании Совета, касается вопросов, возникающих при установлении инвалидности участникам СВО из-за отсутствия специальной системы оценки травм, полученных в ходе боевых действий. Предложения по корректировке правовой базы были направлены депутатами областного парламента в федеральное министерство труда и социальной защиты. Однако решение по пересмотру критериев, которые используются при осуществлении медико-социальной экспертизы воинов, получивших ранение, контузию, увечье или заболевание в период проведения боевых действий до сих пор не принято. "Такие вопросы возникают, конечно, не только в Самарской области, но и во всей стране. Три с половиной года идет специальная военная операция. Наши защитники возвращаются домой и сталкиваются с проблемами при установлении им инвалидности. Критерии должны быть обновлены, они должны учитывать специфику боевых травм, отражать сочетанное поражение, характерное для такого рода травм. Мы высказали свои предложения на федеральный уровень и будем очень настойчиво работать над этим. Участники специальной военной операции требуют особого подхода в установлении инвалидности, в этом я уверен не только как гражданин, депутат, но и как врач", - подчеркнул Геннадий Котельников.

Решено отдельно обсудить этот вопрос с приглашением представителей Главного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области, а также обобщить практику отказов в установлении инвалидности участникам СВО.

В тот же день в Самарской губернской думе открылась фотовыставка "Хроники террора украинского неонацистского режима", которая организована по поручению председателя Государственной думы Вячеслава Володина. Это совместный проект российского парламента и информационного агентства "РИА Новости".

Геннадий Котельников поделился, что выставка произвела на него сильнейшее впечатление: "Это фотографии журналистов, выполнявших свой профессиональный долг на передовой. Фотографии сделаны под обстрелами, они запечатлели последствия террористических атак украинских неонацистов: жертвы ударов, среди которых старики и дети, лишенные крова люди, изрешеченные здания больниц, детских садов, храмов… Весь мир должен знать последствия, которые могут наступить, если забывать и переписывать историю, продвигать человеконенавистничество в политике.

И эта фотохроника - свидетельство преступлений кровавого режима. Террор не должен оставаться безнаказанным. Правда о преступлениях неонацистов обязательно найдет дорогу, несмотря на противодействие стран, поддерживающих киевский режим. Победа в специальной военной операции будет за нами, иначе и быть не может!"