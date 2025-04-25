В областном парламенте написали "Диктант Победы"

25 апреля Самарская губернская дума стала площадкой для проведения международного исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны "Диктант Победы".

В исторической акции приняли участие председатель парламента, академик РАН Геннадий Котельников, председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов, сенатор РФ Марина Сидухина, депутаты областного законодательного собрания Виктор Кузнецов, Наталья Боброва, Роман Балтер, Светлана Бескоровайная, Михаил Натальчук, Вера Попова, члены общественного молодёжного парламента при Самарской губернской думе, участники специальной военной операции, студенты.

"Диктант Победы" — это международная историческая акция, которая позволяет проверить знания о Великой Отечественной войне. В 2025 году акция проходит уже в седьмой раз. Диктант написали на 35 тысячах площадок в России и в 90 странах мира на десяти языках.

Самарская область всегда принимает активное участие в этой патриотической акции. В нашем регионе зарегистрировано свыше 1 700 площадок для проведения тестирования, одна из которых — в Самарской губернской думе (СГД).

За 45 минут участникам тестирования нужно ответить на 25 вопросов. Тематика их разнопланова: необходимо знать ключевые события и героев Великой Отечественной войны, легендарное оружие и воинские награды. Часть заданий в этом году посвящена специальной военной операции.

Приветствуя участников акции в областном парламенте, Геннадий Котельников подчеркнул: "Каждый из нас должен знать, помнить и гордиться историей своей страны! "Диктант Победы" — этот особый формат сохранения исторической памяти. В Год защитника Отечества, 80-летия Победы в Великой Отечественной войне решено включить и вопросы по современной истории, по истории специальной военной операции. Это очень символично, ведь сегодня наши воины продолжают дело своих дедов и прадедов — борются с нацизмом". Он также напомнил, что региональным законом "О памятных датах и праздничных днях Самарской области" закреплены значимые для истории губернии события. Это дата проведения Парада Памяти 7 ноября и 10 декабря — День выпуска первого самолета Ил-2 в Куйбышеве. На последнем пленарном заседании депутаты областного парламента приняли решение об установлении в регионе 1 июля Дня ветеранов боевых действий.

Председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов отметил: "Принципиально важно сохранять память о священном подвиге наших дедов и прадедов, о той колоссальной цене, которая была заплачена нашей великой Родиной за освобождение человечества от фашизма. Помнить самим и передавать своим детям правду о событиях тех суровых лет. Поэтому я всегда с особым, трепетным чувством участвую в диктанте Победы и благодарен организаторам за эту возможность".

Заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в СГД Виктор Кузнецов уверен, что "Диктант Победы" особенно значим в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне: "Мы должны сохранить память о тех людях, которые обеспечили нам мирное небо над головой. Мы должны учиться на их примере тому, как любить свою страну и защищать её. Сегодня каждый из нас, готовясь к "Диктанту Победы", тоже выполняет эту миссию".

Все участники диктанта смогли написать и "Письмо Герою" на специальном бланке, стилизованном под фронтовой треугольник. При поддержке Почты России письма передадут бойцам на передовую.

Ветеран специальной военной операции, социальный координатор филиала Государственного фонда "Защитники Отечества" в Самарской области Сергей Алексеев сказал: "Для меня, как внука фронтовика Великой Отечественной войны, ветерана этой войны, участие в мероприятиях, где поддерживается историческая память нашего народа, очень важно. Как социальный координатор фонда "Защитники Отечества", как лектор общества "Знание" я встречаюсь со школьниками, студентами на Уроках мужества. Очень приятно, что ребята интересуются военной историей. Они задают много самых разноплановых вопросов, начиная с быта до конкретных исторических фактов. Сейчас наши бойцы на фронте заканчивают ту работу, которую начали наши героические деды. Враг будет разбит, победа будет за нами!".

Сенатор Российской Федерации от Самарской области Марина Сидухина акцентировала внимание на том, что память нужно защищать и на законодательном уровне и выразила уверенность, что главные герои "Диктанта Победы" — это участники специальной военной операции.

Организаторы масштабной исторической акции — Всероссийская политическая партия "Единая Россия", Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и Всероссийское общественное движение "Волонтёры Победы".