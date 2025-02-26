"Отец Героя. Самарская область": в губдуме открылся фотопроект о подвигах самарских воинов

26 февраля в Самарской губернской думе состоялось торжественное открытие фотовыставки "Отец Героя. Самарская область". Выставка рассказывает о мужестве отцов и героизме сыновей, о преемственности поколений, о семьях, в которых главными ценностями являются любовь к Родине, служение Отечеству, готовность встать на защиту страны.

Идея выставки "Отец Героя" родилась в Республике Бурятия — именно там была представлена первая экспозиция. В Год семьи эстафету подхватила Государственная дума РФ. Среди 38 фотографий, представленных в федеральном парламенте, был и портрет Александра Покидова из Сызрани. Проект получил большой общественный отклик, и по предложению председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, регионы присоединились к реализации проекта.

Самарская область одна из первых поддержала эту важную инициативу. И в год 80-летия Великой Победы, в Год Защитника Отечества фотовыставка "Отец Героя. Самарская область" открылась в Самарской губернской думе.

На выставке представлено 19 портретов отцов участников специальной военной операции. В их руках — портреты погибших сыновей, их награды. Героями фотопроекта стали жители Безенчукского, Богатовского, Большеглушицкого, Большечерниговского, Борского, Исаклинского, Кинельского, Хворостянского, Шенталинского районов, городов Кинель, Отрадный, Похвистнево, Самара, Сызрань, Тольятти и Чапаевск.

Проект реализован региональным парламентом совместно с филиалом Государственного фонда "Защитники Отечества" в Самарской области, областной газетой "Волжская коммуна" и Самарским государственным институтом культуры.

На торжественное открытие выставки приехали участники фотопроекта со всей Самарской области — отцы и матери Героев, их жёны, дети, родные и близкие. В мероприятии приняли участие заместитель председателя Самарской губернской думы Алексей Лескин, депутаты Александр Степанов, Владимир Субботин, Николай Лядин, Виктор Кузнецов, Геннадий Говорков, Роман Балтер.

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников тепло приветствовал, поблагодарил участников мероприятия и сказал: "Идея создания фотовыставки — это, без преувеличения, народная инициатива, которая здесь — в Думе — обрела свой окончательный вид. Портреты выставки — это портреты Героев нашего времени, которые мужественно и отважно защищали Родину в зоне специальной военной операции.

Сегодня в зале — родители, родные и близкие погибших участников специальной военной операции. И наша общая, государственная задача сохранить память об отважных и мужественных ребятах, которые до конца с честью выполнили свой долг. И, конечно, — нужно делать всё, чтобы помогать семьям наших Героев, обеспечить им достойную жизнь, чтобы они не оставались один на один со своими проблемами".

Министр внутренней политики Самарской области Сергей Филиппов, обращаясь к участникам мероприятия, отметил: "История нашей страны сложилась так, что практически каждому поколению приходится с оружием в руках защищать страну и своих земляков. Участники специальной военной операции приняли эстафету от своих предков — от дедов, прадедов. Хранить о них память — это наша святая обязанность.

Правительство Самарской области под руководством Вячеслава Андреевича Федорищева делает и будет делать всё необходимое, чтобы заботиться о ветеранах СВО, об их родных и близких".

Руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" по Самарской области Наталья Полянскова подчеркнула: "Истории, которые рассказывает эта фотовыставка, не оставят равнодушным ни одного человека. Отец — это самый близкий человек, который передаёт своим детям настоящие истинные ценности семьи, верности, любви к Отчизне, преданности нашему государству. И сегодня в зале отцы наших Героев — те люди, у которых мы должны учиться мужеству и стойкости. Спасибо вам за это!"

Прозвучало много тёплых и трогательных слов от участников, гостей и организаторов фотовыставки.

Участники проекта "Отец Героя. Самарская область" Миндубаевы Акдяс Асгатович и Рахиля Нургатовна из Шенталинского района поделились своим состоянием души: "Мы сейчас все породнились, и у нас всех одно единственное желание — чтобы настала долгожданная Победа. Очень благодарны всем организаторам выставки. Мы приехали из глубинки, и нас встречают на таком высоком уровне, чествуют наших ребят! Это очень много для нас значит. Стирает всё время, но боль не уходит, у каждого есть что вспоминать. Но горе не в том, что люди уходят, а горе в том, что нет сил их забыть и не ждать".

Сергей Иванович Афанасьев из Похвистневского района так говорит о своём сыне: "Иван родился в семье Героя, ему было суждено стать Героем". Сам Сергей Иванович прошёл афганскую войну, награждён двумя орденами Красной Звезды. Для сыновей он всегда был примером доблести, порядочности, стойкости и надёжности. Поэтому старший сын Иван избрал делом своей жизни защиту Родины: он окончил Сызранское высшее военное авиационное училище, стал лётчиком. С самого начала специальной военной операции на Украине отправился на передовую. Иван Афанасьев во время выполнения боевой задачи закрыл своим вертолётом товарищей и спас их жизни. Иван награжден орденом Мужества.

Семья Кирилловых из Отрадного — Виктор Анатольевич и Татьяна Владимировна — рассказывают о сыне: "С юности Володя мечтал стать военным и после учёбы отправился служить в ряды российской армии, попал в десантные войска. В зону специальной военной операции Владимир отправился в числе первых". В память о сыне Виктор Анатольевич и Татьяна Владимировна помогают нашим ребятам на передовой — собирают и отвозят гуманитарные грузы.

Геннадий Котельников подчеркнул особую важность таких мероприятий и ещё раз обратился к участникам фотовыставки: "Низкий поклон и искренняя благодарность Вам за то, что воспитали сыновей настоящими Героями!"