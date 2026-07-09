Живайкин о мигрантах: "Работаете честно — останетесь, прячетесь в тени — придётся уехать"

Новый закон о трудовой миграции, принятый Госдумой при поддержке партии "Единая Россия", наводит строгий порядок в сфере пребывания и работы иностранных граждан в России. Депутат Самарской губернской Думы Александр Живайкин отреагировал: страна по‑прежнему открыта для честных работников, но "серые схемы" должны быть закрыты окончательно.

По словам Живайкина, Россия не отгораживается от трудовых мигрантов, однако подход меняется принципиально: единые требования, прозрачные правила и чёткая ответственность. "Если человек работает официально, платит налоги и обеспечивает свою семью — ему бояться нечего. Но тем, кто живёт в тени, в России места не будет", — отмечает депутат.

Одно из ключевых нововведений — жёсткая привязка миграционного статуса к уровню дохода. Иностранный гражданин обязан подтверждать заработок не ниже прожиточного минимума на себя и на каждого члена семьи, проживающего в России. Причём сумма будет зависеть от региона, что, по словам Живайкина, сделает систему более справедливой и реалистичной.

Особый акцент — на детях мигрантов. При оформлении патента вводится авансовый налог и за несовершеннолетних. Срок их пребывания жёстко связан с патентом родителя. После 18 лет у молодого человека два пути: получить собственный патент или покинуть страну в течение 30 дней. При аннулировании или непродлении патента семья должна уехать из России за 15 дней.

Контроль за доходами станет технологичным и непрерывным: МВД получит доступ к данным налоговой службы и Социального фонда. Это, по оценке Живайкина, "ставит крест" на практике фиктивных справок и занижения доходов. Если официальный заработок опускается ниже минимума, разрешение на работу или вид на жительство будут аннулироваться.

Живайкин убеждён: принятые меры защищают интересы российского общества и одновременно дают честным мигрантам понятные и устойчивые правила игры. Закон вступит в силу 1 января 2027 года.