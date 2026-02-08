Председатель Самарской губернской думы, председатель Совета ректоров вузов Самарской области, академик РАН Геннадий Котельников поздравил преподавателей, аспирантов и студентов с Днем российской науки.

Уважаемые научные работники, преподаватели, аспиранты и студенты, горячо и сердечно поздравляю вас с Днем российской науки.

Президент России Владимир Владимирович Путин подчеркнул: "Наука, ее достижения — это фундаментальный вопрос для суверенитета и будущего России". Самарская область — один из крупнейших научных центров страны, в котором сосредоточен мощный научно-образовательный и исследовательский потенциал. Всего у нас — 23 вуза и их филиалов, в которых обучаются 100 тысяч студентов. Профессорско-преподавательский состав — 4,5 тыс. человек, среди них 750 докторов наук и свыше 3 тыс. кандидатов наук.

Вопросы развития науки и системы высшего образования в нашем регионе находятся под пристальным вниманием губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева и областного правительства. Наши вузы — Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева, Самарский государственный медицинский университет и Тольяттинский государственный университет — успешно участвуют в ключевой федеральной программе научных исследований "Приоритет-2030".

Самарская область регулярно занимает самые высокие места в рейтинге среди регионов страны по уровню развития инноваций. Научные исследования проводят 800 ученых Самарского федерального исследовательского центра РАН. Это способствует разработке и развитию в регионе передовых научных технологий и внедрению их в практическую деятельность. И в целом огромный научный потенциал, опыт и талант самарских ученых, наличие общепризнанных научных школ являются прочной основой дальнейшего успешного развития нашего региона и повышения уровня жизни людей.

Желаю всем работникам научной сферы здоровья, новых творческих успехов и реализации всех поставленных задач на благо развития самарской науки", — сказал председатель губдумы.