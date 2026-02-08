16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Геннадий Котельников поздравил преподавателей, аспирантов и студентов с Днем российской науки В Самарской области предложили увеличить штрафы за парковки на газоне В Самарской области введут штрафы за брошенные самокаты Депутаты губернской думы исполнят желания детей из города Снежное В губернской думе предложили увеличить финансовую поддержку молодых специалистов агропрома

Законотворчество Власть и политика

Геннадий Котельников поздравил преподавателей, аспирантов и студентов с Днем российской науки

САМАРА. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Председатель Самарской губернской думы, председатель Совета ректоров вузов Самарской области, академик РАН Геннадий Котельников поздравил преподавателей, аспирантов и студентов с Днем российской науки.

Фото: Самарская губернская дума

Уважаемые научные работники, преподаватели, аспиранты и студенты, горячо и сердечно поздравляю вас с Днем российской науки.

Президент России Владимир Владимирович Путин подчеркнул: "Наука, ее достижения — это фундаментальный вопрос для суверенитета и будущего России". Самарская область — один из крупнейших научных центров страны, в котором сосредоточен мощный научно-образовательный и исследовательский потенциал. Всего у нас — 23 вуза и их филиалов, в которых обучаются 100 тысяч студентов. Профессорско-преподавательский состав — 4,5 тыс. человек, среди них 750 докторов наук и свыше 3 тыс. кандидатов наук.

Вопросы развития науки и системы высшего образования в нашем регионе находятся под пристальным вниманием губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева и областного правительства. Наши вузы — Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева, Самарский государственный медицинский университет и Тольяттинский государственный университет — успешно участвуют в ключевой федеральной программе научных исследований "Приоритет-2030".

Самарская область регулярно занимает самые высокие места в рейтинге среди регионов страны по уровню развития инноваций. Научные исследования проводят 800 ученых Самарского федерального исследовательского центра РАН. Это способствует разработке и развитию в регионе передовых научных технологий и внедрению их в практическую деятельность. И в целом огромный научный потенциал, опыт и талант самарских ученых, наличие общепризнанных научных школ являются прочной основой дальнейшего успешного развития нашего региона и повышения уровня жизни людей.

Желаю всем работникам научной сферы здоровья, новых творческих успехов и реализации всех поставленных задач на благо развития самарской науки", — сказал председатель губдумы. 

Гид потребителя

Последние комментарии

беня цукерман 10 апреля 2024 11:54 В Самарской области на территориях СНТ разрешили создавать населенные пункты

И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?

Игорь Жувагин 07 декабря 2021 14:24 Самарские депутаты 3/4 голосов поддержали введение QR-кодов

Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.

Сергей Шульгин 06 июля 2021 19:34 Для предпринимателей Самарской области в три раза будет снижена налоговая нагрузка

Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:54 Самарские депутаты предложили вернуть регионам право регулировать работу заведений общепита с алкоголем

Вполне логично. На местах виднее.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:53 Нацпарк "Самарская Лука" может изменить границы

Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.

Фото на сайте

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1