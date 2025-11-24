В Самарской области предложили штрафовать киоски за внешний вид

Комитет по промышленности, предпринимательству, торговле, информационным технологиям Самарской губдумы инициировал поправки в областной закон "Об административных правонарушениях". В частности, депутаты предложили дополнить закон новой статьей о штрафах.

Депутаты предлагают штрафовать владельцев нестационарных торговых объектов за нарушение требований к внешнему виду киосков и ларьков (габаритам (размерам) или конструкции объектов, требований к материалами изготовления, цветовому решению).

Для физлиц предлагают установить административный штраф от 2500 до 5000 рублей, для должностных лиц — на сумму от 25 до 50 тыс. рублей, для юрлиц — от 50 до 75 тыс. рублей.

В пояснительной записке отмечается, что проект разработан по предложению главы Самары.

"Внешний вид нестационарного торгового объекта, включенного в схему размещения таковых на территории региона, должен соответствовать внешнему архитектурному облику сложившейся застройки муниципального образования и требованиям к внешнему виду нестационарного торгового объекта, утвержденным органом МСУ в соответствии с рекомендациями исполнительного органа Самарской области", — сообщается в тексте документа.

Сейчас, по данным авторов новеллы, вопросы внешнего вида ларьков и киосков регулируются лишь в Самаре, Тольятти, Жигулевске, Сызрани и Чапаевске.

Контролировать требования к внешнему виду торговых объектов будут административные комиссии.

"Протоколы вправе составлять должностные лица административных комиссий, должностные лица органов МСУ, осуществляющих полномочия в сфере благоустройства и ЖКХ, должностные лица органов МСУ, осуществляющие полномочия в сфере торговли и оказания услуг населению", — говорится в пояснительной записке.