В Губернской думе предложили ужесточить наказание для тех, кто незаконно носит награды и форму

23 октября Совет Самарской губернской думы под руководством Геннадия Котельникова единогласно принял решение направить обращения в адрес министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева и министра обороны РФ Андрея Белоусова.

Поддержку депутатов получили обращения в адрес руководителей федеральных министерств, подготовленные в развитие законодательной инициативы, разработанной по предложению Героя России Максима Девятова. Впервые эта инициатива прозвучала на Совете при председателе Самарской губернской думы по вопросам законодательного обеспечения мер поддержки участников СВО и членов их семей. После тщательной проработки были разработаны поправки в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Согласно которым предусматриваются значительное увеличение штрафных санкций за незаконное ношение государственных и ведомственных наград, форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов. Если сейчас взыскание составляет до 1,5 тысяч рублей, законопроектом предлагается многократно увеличить штрафы.

По мнению председателя Самарской губернской думы, академика РАН Геннадия Котельникова, ситуация, когда люди, не имея никаких военных заслуг, отношения к службе по защите Отечества и морального права, незаконно носят ордена и медали участников боевых действий и форменную одежду, выдают себя за ветеранов боевых действий, действующих участников СВО, военнослужащих и сотрудников различных органов, просто не допустима.

В адрес министра внутренних дел РФ будет направлена инициатива по вопросу создания реестра контролируемых лиц, привлеченных к административной ответственности в соответствии со статьями 17.11 и 17.12 КоАП РФ. Обращение к министру обороны РФ касается создания межведомственной автоматизированной системы учета лиц, награжденных ведомственными наградами и знаками отличия на военной службе. Таким образом, две базы данных обобщат сведения как по нарушителям административного законодательства, так и по тем, кто по праву носит награды и форменную одежду.

"Эта инициатива исходит от самих ветеранов и участников специальной военной операции. Поставить законодательный, правовой барьер для тех, кто считает возможным покупать медали, ордена, форменную одежду и знаки отличия и носить их. Это совершенно недопустимо, во все времена. Тем более сейчас, когда идёт специальная военная операция. Считаю, что уже до принятия федерального закона об увеличении штрафных санкций за такие недостойные поступки, нужно создать два реестра. Один реестр, где содержалась бы информация об уже зафиксированных случаях, о нарушителях, а другой — обо всех тех, кто имеет на это законное право. Это должна быть межведомственная автоматизированная система, которая в постоянном режиме актуализируется", — подчеркнул спикер областного парламента Геннадий Котельников.