Самарские депутаты предложили создать реестр "ряженных" военных

Самарская губернская дума планирует обратиться к министру внутренних дел Александру Колокольцеву с предложением создать реестр лиц, которые незаконно носят госнаграды и форму. Инициатива рассматривалась на заседании комитета губдумы по законодательству, законности и правопорядку в четверг, 23 октября.

На заседании прозвучало, что обращение является продолжением работы по борьбе с "ряженными", которую инициировал участник СВО Максим Девятов, который был советником губернатора, а сейчас исполняет обязанности мэра Новокуйбышевска.

Ранее губдума по его предложению разработала законопроект, увеличивающий штрафы для таких лиц. Однако как сообщили на заседании комитета, законопроект не был поддержан Советом законодателей, который указал на достаточность существующих мер.

Теперь бороться с "ряженными" предлагается через создание реестра лиц, нарушавших "профильные" статьи КоАП - 17.11 и 17.12. На заседании прозвучало, что в год в стране выявляется порядка 100 таких нарушений. Также предлагается обратиться в Минобороны, которое по задумке может вести публичный реестр законно награжденных лиц.

Члены комитета одобрили идею, она будет вынесена на Совет губернской думы.