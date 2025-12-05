Опыт Самарской области по развитию научно-популярного туризма представлен на заседании Совета законодателей ПФО

5 декабря председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников принял участие в мероприятиях 78-го заседания Совета законодателей Приволжского федерального округа, которые проходили в Казани.

Центральной темой пленарного заседания стали вопросы развития внутреннего туризма в субъектах ПФО, а также внедрение законодательных новаций в сферу местного самоуправления в единой системе публичной власти.

В работе Совета приняли участие полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров, председатель Совета законодателей ПФО, председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин, раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин, заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Константин Косачев, председатели заксобраний регионов ПФО, члены молодежного парламента ПФО.

Игорь Комаров обратился с приветственным словом в адрес участников заседания.

Говоря о развитии внутреннего туризма в регионах ПФО, полпред отметил, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу увеличения к 2030 году доли туристической отрасли до 5%.

"За последние три года число турпоездок по регионам ПФО выросло на четверть, а по росту турпотока округ превышает общероссийские показатели. За 9 месяцев этого года число турпоездок составило почти 16 млн. На количество турпоездок также положительно влияет развитие речных перевозок на скоростных судах. Этому способствует наличие крупных судостроительных предприятий, например, в Республике Татарстан и Нижегородской области. Оценка граждан речного туризма в округе позитивная", - заключил Игорь Комаров.

С докладом "О развитии внутреннего туризма в субъектах РФ Приволжского федерального округа" выступил председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин.

Он подчеркнул: "Вопросы развития внутреннего туризма сегодня приобретают особую значимость и актуальность. Только за последнее время на уровне законодателей округа мы обращались к ним дважды: в 2017 году в Йошкар-Оле и в 2021-м - в Оренбурге.

Это связано с тем, что внутренний туризм выступает одним из ключевых драйверов социально-экономического развития. Отрасль поддерживает экономику, малый и средний бизнес, укрепляет инвестиционную привлекательность, усиливает культурные инициативы регионов.

Причем, если смотреть в пятилетней ретроспективе, то в этот период индустрия гостеприимства пережила значительную трансформацию, в том числе и в Татарстане. Татарстан - крупнейший туристический центр страны, традиционно входящий в число наиболее популярных направлений для путешествий. В 2024 году республика приняла 4,3 млн туристов, на ближайшее время ставим амбициозную задачу - перевалить за 5 млн".

Геннадий Котельников представил опыт Самарской области как территории научно-популярного туризма. Он отметил: "В последние годы в связи с мировой обстановкой внутренний туризм приобретает огромное значение.

Уникальная природа, Жигулевские горы, национальный парк "Самарская Лука" и просторы реки Волги давно сделали Самарскую область крупным туристическим центром. Сегодня наш регион занимает высокое 9-е место в национальном туристическом рейтинге. В 2024 году Самарскую область посетили 1 млн 370 тыс. туристов, в 2025 году их ожидается еще на 100 тыс. больше".

Спикер заксобрания рассказал, что в этом году в Самарскую область трижды приезжал президент страны Владимир Владимирович Путин. Такое высокое внимание на федеральном уровне - большая гордость для всех жителей региона и большая ответственность, знак того, что нужно продолжать высокие темпы работы по всестороннему развитию самарского края.

Глава государства не раз подчеркивал, что наука и ее достижения - это фундаментальный вопрос для суверенитета и будущего России. В этой связи особенно важен и актуален рост популярности научного туризма в Самарской области. Это обусловлено, прежде всего, мощным научно-образовательным потенциалом региона.

"Наша область известна и знаменита высоким уровнем высшего образования и научной деятельности. У нас 23 вуза и их филиала, где обучается почти 100 тыс. студентов, еще 75 тыс. учатся в средних специальных учебных заведениях. Это также 4,5 тыс. человек профессорско-преподавательского состава, 800 докторов наук и более 3 тыс. кандидатов наук! Губернатор Самарской области Вячеслав Андреевич Федорищев уделяет большое внимание развитию науки и высшей школы в регионе. Главный приоритет при этом - обеспечение научно-технологического развития Самарской области и достижение технологического суверенитета региона и страны в целом", - рассказал Геннадий Котельников.

Самарские вузы способны показать уникальные экспонаты, которые не увидишь больше нигде. В Самарском национальном исследовательском университете имени академика С. П. Королева еще в 1991 году был создан Центр истории авиационных двигателей. Сегодня в нем находится самая большая в мире среди музеев учебных заведений коллекция авиадвигателей. Сохранено более 200 экспонатов, в том числе 18 - единственные в России и мире.

В 2023 году Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева открыл демонстрационный зал "Умный дом бабочек". Экспозиция включает выставку бабочек и зал виртуальной реальности. В коллекции более 75 тыс. экземпляров, она считается одной из крупнейших не только в России, но и в мире.

В Поволжском государственном университете сервиса действует научная лаборатория "Дизайн", которая служит площадкой для интеграции образования и науки в сфере креативных индустрий.

Самарский карбоновый полигон "Агро Инженерия", созданный инициативной группой ученых самарских вузов, является первым аграрным карбоновым полигоном в России. В основе проекта - разработка комплексных аграрных технологий, главная цель которых - восстановление почвенного углерода при минимальной обработке почвы.

И еще одна наша "изюминка" - один из крупнейших в Поволжье зоологический музей в Самарском социально-педагогическом университете. В музее около 20 тыс. экспонатов, десятки краснокнижных животных. Сами музейные сотрудники вывели такую формулу: "Здесь наука встречается с искусством, а природа - с человеком".

Геннадий Котельников подчеркнул: "Все эти музеи, организованные на базе университетов, доступны для посетителей. Я убежден, что научно-популярный туризм - современный, увлекательный и полезный вид отдыха. Этот вид туризма очень нужен, он стимулирует и ученых к дальнейшим исследованиям, и молодых людей к выбору научной профессии".

По итогам обсуждения парламентарии выработали ряд предложений, которые лягут в основу законодательных инициатив в сфере развития внутреннего туризма.

"Сегодня для развития туризма в регионах Приволжья требуется координация действий законодателей, - отметил Евгений Люлин. - Уверен, что сообща мы сможем вывести отрасль на новый уровень. Приволжский федеральный округ обладает серьезным туристским потенциалом, который может и должен работать на благо страны".

Также в рамках мероприятий 78-го Совета законодателей ПФО состоялось заседание Ассоциации молодежных парламентов при законодательных органах власти субъектов ПФО, где также обсудили вопросы развития внутреннего туризма. В заседании принял участие председатель общественного молодежного парламента при Самарской губернской думе Даниил Сиднев.