Власти на местах приступили к отработке вопросов с прямой линии самарского губернатора

В пятницу, 5 декабря, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в прямом эфире ответил на вопросы жителей региона. Больше всего обращений поступило из региональной столицы. Самарцы интересовались ремонтом дорог, объектов образования и здравоохранения, инфраструктуры ЖКХ, благоустройством общественных территорий, переселением из аварийного жилья, сноса старых деревянных домов и многим другим.

"Абсолютно разделяю позицию губернатора о необходимости обратной связи с жителями. Все вопросы, поступившие на горячую линию, будут отработаны профильными департаментами в кратчайшие сроки", — подчеркнул глава Самары Иван Носков. Он отметил для себя ряд важных поручений и пунктов, касающихся развития областной столицы.

"Благодарю за поддержку программы сноса аварийного жилья в городе. Консолидация работы в данном направлении — это безусловное благо для города. Активизация сноса аварийных зданий и расселения жителей, анонсированные губернатором, помогут привести в порядок все районы Самары. Со своей стороны, будем наращивать темпы восстановления объектов культурного наследия", — отметил Иван Носков.

Во время прямой линии было озвучено несколько вопросов, поступивших от жителей Тольятти. В частности, мать участника СВО обратила внимание губернатора на работу коммерческого транспорта, водители и кондукторы которого часто не принимают карту "Zа Победу!" Она выдается участникам не принимается в коммерческом транспорте.

"Хамское отношение к жителям, особенно к членам участников СВО, недопустимо, — заявил во время прямой линии Вячеслав Федорищев. — Если транспортная компания не выполняет обязательства, она должна либо признать ошибку и устранить ее, либо перестать работать". Губернатор поручил региональному минтрансу разобраться в подобных проблемах, создав "горячую линию" для приема сигналов от жителей.

Жители Тольятти интересовались возможностью проведения ремонта спортивной площадки в Шлюзовом, размещением кофеен на набережной Автозаводского района. Кроме того, "в бегущей строке" поднималась темы дополнительной поддержки семей, выделения земельных участков многодетным, расширения и капремонта дорог и тротуаров, строительства школ и других социальных объектов. Конечно, не все обращения были рассмотрены в рамках эфира — их сотни.

"На прямую линию губернатора поступило много вопросов от жителей нашего города Тольятти. Мы с нашей командой берем каждое в работу, будем держать на постоянном контроле", — отметил глава города Илья Сухих.

Десятки вопросов поступили из Новокуйбышевска, часть из которых прозвучали в прямом эфире. Больше всего люди жаловались на работу общественного транспорта и удобных межмуниципальных маршрутов.

"Очень рад, что губернатором принято решение о переводе маршрутов на регулируемый тариф. Кроме того, с понедельника будут добавлены дополнительные единицы транспорта, чтобы жители нашего города могли добираться до Самарского онкологического диспансера без пересадок, — отметил врио главы Новокуйбышевска Максим Девятов. — В живом диалоге были подняты самые актуальные вопросы, и по ключевым из них были даны конкретные поручения. Власть на связи и в работе. Вячеслав Андреевич подчеркнул, что открытый диалог с людьми — это абсолютный приоритет. Считаю такой формат открытого разговора исключительно важным и правильным — только так можно понять реальные потребности людей и оперативно на них реагировать".

Благоустройство — одна из самых популярных тем среди всех обращений граждан. Так, жители Сызрани во время прямой линии выяснили ответ на вопрос о том, в какие сроки будет приведены в порядок общественные территории Монастырской Горы и рядом с ГЭС. Также, поступали вопросы о некачественной работе общественного транспорта, строительстве новых и ремонте существующих детских площадок, капремонте домов и ряд других.

"Губернатор в курсе большого круга вопросов, касающихся как отдельных жителей, так и глобальных, затрагивающих социально-экономическое, инфраструктурное развитие, качества жизни и благополучия граждан, — отметил глава Сызрани Сергей Володченков. — Были затронуты вопросы развития города Сызрани, в том числе его исторической части, туристического кластера. Мы уже приступили к активной работе по тем обращениям, которые были обсуждены, у нас есть и готовые решения. В следующем году мы запланировали работы по благоустройству аллеи вокруг ГЭС. Благодаря поддержке губернатора, правительства Самарской области проект мы реализуем. А все те обращения, которые поступили от жителей Сызрани в рамках подготовки и проведения прямой линии, мы возьмем в работу, составим план, оценим необходимые ресурсы и заложим их в план реализации".

Глава Приволжского района Евгений Богомолов по итогам прямой линии выразил слова благодарности в адрес губернатора за принятое решение о капитальном ремонте дороги к паромной переправе в с. Бестужевка. "Это очень важная дорога, особенно в летний период, для жителей нашего села, всего района, — отметил он. — Все вопросы, которые поступили на прямой эфир, мы проанализируем и в рамках имеющихся возможностей во взаимодействии с правительством Самарской области будут намечены планы по их решению".

Всего в рамках подготовки и проведения прямой линии Вячеславу Федорищеву поступило 4564 обращения от жителей Самарской области, каждое из которых не останется без внимания.