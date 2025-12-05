16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев подтвердил отставку правительства, запланированную на 15 декабря На пьедестале конкурса "Лучший по профессии" - сразу два представителя Самарской области Победа на всероссийском уровне: жительница Самарской области стала лучшим зоотехником России На трассе Новокуйбышевск - Речников подключено улично-дорожное освещение Три самарских вуза получат свыше 1 млрд рублей на развитие

Облправительство Власть и политика

Власти на местах приступили к отработке вопросов с прямой линии самарского губернатора

САМАРА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 55
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 5 декабря, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в прямом эфире ответил на вопросы жителей региона. Больше всего обращений поступило из региональной столицы. Самарцы интересовались ремонтом дорог, объектов образования и здравоохранения, инфраструктуры ЖКХ, благоустройством общественных территорий, переселением из аварийного жилья, сноса старых деревянных домов и многим другим.

"Абсолютно разделяю позицию губернатора о необходимости обратной связи с жителями. Все вопросы, поступившие на горячую линию, будут отработаны профильными департаментами в кратчайшие сроки", — подчеркнул глава Самары Иван Носков. Он отметил для себя ряд важных поручений и пунктов, касающихся развития областной столицы.

"Благодарю за поддержку программы сноса аварийного жилья в городе. Консолидация работы в данном направлении — это безусловное благо для города. Активизация сноса аварийных зданий и расселения жителей, анонсированные губернатором, помогут привести в порядок все районы Самары. Со своей стороны, будем наращивать темпы восстановления объектов культурного наследия", — отметил Иван Носков.

Во время прямой линии было озвучено несколько вопросов, поступивших от жителей Тольятти. В частности, мать участника СВО обратила внимание губернатора на работу коммерческого транспорта, водители и кондукторы которого часто не принимают карту "Zа Победу!" Она выдается участникам не принимается в коммерческом транспорте.

"Хамское отношение к жителям, особенно к членам участников СВО, недопустимо, — заявил во время прямой линии Вячеслав Федорищев. — Если транспортная компания не выполняет обязательства, она должна либо признать ошибку и устранить ее, либо перестать работать". Губернатор поручил региональному минтрансу разобраться в подобных проблемах, создав "горячую линию" для приема сигналов от жителей.

Жители Тольятти интересовались возможностью проведения ремонта спортивной площадки в Шлюзовом, размещением кофеен на набережной Автозаводского района. Кроме того, "в бегущей строке" поднималась темы дополнительной поддержки семей, выделения земельных участков многодетным, расширения и капремонта дорог и тротуаров, строительства школ и других социальных объектов. Конечно, не все обращения были рассмотрены в рамках эфира — их сотни.

"На прямую линию губернатора поступило много вопросов от жителей нашего города Тольятти. Мы с нашей командой берем каждое в работу, будем держать на постоянном контроле", — отметил глава города Илья Сухих.

Десятки вопросов поступили из Новокуйбышевска, часть из которых прозвучали в прямом эфире. Больше всего люди жаловались на работу общественного транспорта и удобных межмуниципальных маршрутов.

"Очень рад, что губернатором принято решение о переводе маршрутов на регулируемый тариф. Кроме того, с понедельника будут добавлены дополнительные единицы транспорта, чтобы жители нашего города могли добираться до Самарского онкологического диспансера без пересадок, — отметил врио главы Новокуйбышевска Максим Девятов. — В живом диалоге были подняты самые актуальные вопросы, и по ключевым из них были даны конкретные поручения. Власть на связи и в работе. Вячеслав Андреевич подчеркнул, что открытый диалог с людьми — это абсолютный приоритет. Считаю такой формат открытого разговора исключительно важным и правильным — только так можно понять реальные потребности людей и оперативно на них реагировать".

Благоустройство — одна из самых популярных тем среди всех обращений граждан. Так, жители Сызрани во время прямой линии выяснили ответ на вопрос о том, в какие сроки будет приведены в порядок общественные территории Монастырской Горы и рядом с ГЭС. Также, поступали вопросы о некачественной работе общественного транспорта, строительстве новых и ремонте существующих детских площадок, капремонте домов и ряд других.

"Губернатор в курсе большого круга вопросов, касающихся как отдельных жителей, так и глобальных, затрагивающих социально-экономическое, инфраструктурное развитие, качества жизни и благополучия граждан, — отметил глава Сызрани Сергей Володченков. — Были затронуты вопросы развития города Сызрани, в том числе его исторической части, туристического кластера. Мы уже приступили к активной работе по тем обращениям, которые были обсуждены, у нас есть и готовые решения. В следующем году мы запланировали работы по благоустройству аллеи вокруг ГЭС. Благодаря поддержке губернатора, правительства Самарской области проект мы реализуем. А все те обращения, которые поступили от жителей Сызрани в рамках подготовки и проведения прямой линии, мы возьмем в работу, составим план, оценим необходимые ресурсы и заложим их в план реализации".

Глава Приволжского района Евгений Богомолов по итогам прямой линии выразил слова благодарности в адрес губернатора за принятое решение о капитальном ремонте дороги к паромной переправе в с. Бестужевка. "Это очень важная дорога, особенно в летний период, для жителей нашего села, всего района, — отметил он. — Все вопросы, которые поступили на прямой эфир, мы проанализируем и в рамках имеющихся возможностей во взаимодействии с правительством Самарской области будут намечены планы по их решению".

Всего в рамках подготовки и проведения прямой линии Вячеславу Федорищеву поступило 4564 обращения от жителей Самарской области, каждое из которых не останется без внимания.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Шехмаметьева 13 ноября 2025 08:08 Артем Ефимов: "Если мы продолжим сдерживать тариф на ТКО, это погубит отрасль"

"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).

Аркадий Галицын 31 июля 2025 07:59 Андрей Грачев: "К 2030 году Самара будет выглядеть более современно и узнаваемо"

Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.

Darco Camp 11 июля 2025 11:54 У главы правительства Самарской области появился новый зам

Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.

Анатолий Илларионов 24 июля 2024 10:38 Профессор ВШЭ: "Опыт и доверие жителей позволяют Дмитрию Азарову в перспективе стать сенатором от региона"

Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 14:58 В Самарской области продолжается прием заявок на проведение газа в рамках программы социальной газификации

А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4