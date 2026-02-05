16+
Мастерская управления для второго потока программы "Школа героев" прошла в администрации Самары

Облправительство Власть и политика

Мастерская управления для второго потока программы "Школа героев" прошла в администрации Самары

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Мастерская управления муниципалитетом для курсантов второго потока региональной программы "Школа героев" состоялась в администрации городского округа Самара. Мероприятие было посвящено изучению особенностей управления современным городским округом и практическому применению индивидуальных проектов участников программы на территории Самары.

Фото: АНОО ДПО "Таволга"

Напомним, программа "Школа героев" реализуется в регионе с 2024 года по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева как продолжение президентской программы "Время героев".

Курсанты получили уникальную возможность ознакомиться с ключевыми аспектами работы городской администрации и погрузиться в специфику реализации муниципальных проектов.

Открытие мероприятия состоялось в конференц-зале администрации городского округа Самара. С приветственным словом к курсантам обратились глава городского округа Самара Иван Носков и временно исполняющий обязанности министра внутренней политики Самарской области Александр Кузнецов.

Прошедшая мастерская — это возможность не просто услышать, но и увидеть, как работает сложный механизм городского управления. Руководители городских департаментов поделились опытом и показали, как идеи превращаются в реальные проекты, улучшающие жизнь горожан.

В ходе пленарной части были представлены доклады, охватывающие широкий спектр ключевых направлений муниципального управления. Участники ознакомились с системным подходом к реализации кадровой политики, принципами стратегического планирования и приоритетными проектами развития городского округа. Особое внимание было уделено вопросам градостроительства, благоустройства, реализации программ "Народный бюджет" и "Формирование комфортной городской среды", а также применению дизайн-кода как важнейшего инструмента создания привлекательной и функциональной городской среды.

Практическая часть программы была посвящена выездному изучению работы транспортной и дорожной инфраструктуры. Курсанты посетили учебный центр и производственные площадки МП "Трамвайно-троллейбусное управление", где ознакомились с системой подготовки кадров для городского транспорта. Также участники изучили работу Центра организации дорожного движения, оценив современные технологии управления транспортными потоками.

Мастерская управления муниципалитетом стала важным этапом в обучении второго потока программы "Школа героев", предоставив курсантам ценный практический опыт и глубокое понимание механизмов муниципального управления на примере городского округа Самара.

