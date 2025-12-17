16+
Анастасия Сорокина покинула правительство Самарской области

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Анастасия Сорокина покинула пост заместителя председателя правительства Самарской области, на котором курировала градостроительную политику, креативные индустрии, архитектуру и культуру. Информацию подтвердили в правительстве.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева

Напомним, Анастасия Сорокина приехала в Самарскую область летом 2024 года. Губернатор Вячеслав Федорищев тогда представил ее правительству как свою помощницу по урбанистике и поручил ей проработку решения проблем в области благоустройства, сохранения памятников и культурных ценностей во взаимодействии с экспертным сообществом.

В конце прошлого года глава региона анонсировал повышение Анастасии Сорокиной до заместителя председателя правительства. Назначение состоялось в марте 2025 года.

Анастасия Сорокина получила диплом архитектора-реставратора в Туле. Возглавляла направление архитектуры и градостроительства Щекинского района Тульской области. После муниципальной службы участвовала в создании творческого индустриального кластера "Октава" и управлении креативным кварталом "Искра" в Туле, а также руководила проектом благоустройства местной набережной. Впоследствии стала советником главы Нижнего Новгорода по архитектуре и градостроительству, курировала благоустройство и развитие парка "Швейцария" в рамках подготовки к празднованию 800-летия города. 

