Анастасия Сорокина покинула правительство Самарской области

Анастасия Сорокина покинула пост заместителя председателя правительства Самарской области, на котором курировала градостроительную политику, креативные индустрии, архитектуру и культуру. Информацию подтвердили в правительстве.

Напомним, Анастасия Сорокина приехала в Самарскую область летом 2024 года. Губернатор Вячеслав Федорищев тогда представил ее правительству как свою помощницу по урбанистике и поручил ей проработку решения проблем в области благоустройства, сохранения памятников и культурных ценностей во взаимодействии с экспертным сообществом.

В конце прошлого года глава региона анонсировал повышение Анастасии Сорокиной до заместителя председателя правительства. Назначение состоялось в марте 2025 года.