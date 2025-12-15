Самарские семьи участников СВО смогут бесплатно посетить ледовые шоу с участием титулованных фигуристов

В понедельник, 15 декабря, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание правительства Самарской области в открытом формате.

В повестку было вынесено сразу несколько ключевых вопросов: меры по улучшению рождаемости в рамках регпроекта "поддержка семьи", итоги рабочего выезда в Ставропольский муниципальный район, готовность к проведению массовых зимних мероприятий в Самарской области. Традиционно участники совещания рассмотрели обращения граждан, поступившие главе региона в национальном мессенджере MAX и через Центр управления регионом.

Вячеслав Федорищев, открывая совещание, сообщил об отставке регионального правительства. "Сегодня подписан соответствующий указ губернатора, который вступает в силу с завтрашнего дня, 16 декабря", — акцентировал он.

Глава региона напомнил, что решение об отставке правительства носит технический характер в соответствии с изменениями, которые были внесены в Устав Самарской области, а также в связи с необходимостью усиления некоторых блоков работы.

"Все члены правительства остаются на своих местах, продолжают работу в качестве исполняющих обязанности до формирования нового правительства. Я намерен кандидатуру председателя правительства внести в Самарскую областную думу, — сказал Вячеслав Федорищев. — Подчеркиваю: задачи остаются. Это в первую очередь Указы Президента, национальные проекты, федеральные и региональные компоненты и программа развития Самарской области", — сказал губернатор.

Еще один вопрос, на который в начале совещания Вячеслав Федорищев обратил внимание, — ликвидация последствий резкого ухудшения погодных условий в регионе. В выходные дни в Самарской области наблюдались интенсивные осадки в виде снега, метель и порывы сильного ветра, что привело к осложнению обстановки в ряде муниципальных образований, включая проблемы с электроснабжением.

"К ситуации мы готовились. Было отработано взаимодействие органов исполнительной власти и муниципалитетов, профильных служб и ведомств, дежурили аварийные бригады. Тем не менее, в отдельных районах возникли проблемы с электроснабжением", — подчеркнул глава региона.

Для оперативного реагирования на возникающие ситуации в регионе работал штаб по ликвидации последствий снегопада и аварийных отключений энергоснабжения. По поручению губернатора его работу координировал заместитель председателя правительства Самарской области Виталий Шабалатов. В ходе оперативного совещания заместитель председателя областного правительства доложил о мерах реагирования на сложную метеорологическую ситуацию и возникшие инциденты.

Так, из-за сильных порывов ветра произошли перехлесты и порывы линий электропередачи. По словам Виталия Шабалатова, зафиксированы 67 инцидентов в 85 населенных пунктах на территории 16 муниципальных образований. На момент 12:00 15 декабря электроснабжение восстановлено в 78 населенных пунктах в 12 муниципальных образованиях. По остальным работы ведутся и будут завершены в ближайшее время. В Пестравском районе было восстановлено нарушенное в результате аварии теплоснабжение 16 многоквартирных домов. Также приняты меры для стабилизации транспортной обстановки в регионе.

"Нам необходимо повысить слаженность работы служб правительства, которые работают в штабном режиме в выходные и праздничные дни, всех коммунальных структур, городских, муниципальных. У нас было не так много случаев, которые требовали экстренного вмешательства, но они были, до сих пор некоторые ситуации не устранены", — акцентировал глава региона.

Губернатор поручил Виталию Шабалатову создать постоянно действующий штаб с участием представителей всех структур и ежедневно держать ситуацию на контроле.

Вячеслав Федорищев также отметил увеличение количества обращений граждан в данный период. Так, по данным Центра управления регионом неблагоприятные погодные условия стали основанием для более чем 250 обращений граждан, которые сообщали о проблемах с энергоснабжением, падении деревьев, пробках на магистралях, повреждении различных конструкций — крыш и фасадов зданий, светофорных объектов, новогодних украшений и даже одного монумента. "Все обращения по системе "Инцидент Менеджмент" переданы в работу", — пояснила заместитель руководителя администрации губернатора Самарской области Дина Черемушкина.

В ходе совещания губернатор поручил провести работу с главами муниципалитетов, чтобы команды на местах максимально быстро отрабатывали проблемные ситуации и при необходимости помогали коммунальным службам.

Перед обсуждением основных вопросов повестки Вячеслав Федорищев сообщил о назначении участника специальной военной операции, дважды награжденного Орденом Мужества, Рамиса Терегулова помощником губернатора.

"Рамис Зуфарович добился больших успехов в спорте. Он заслуженный мастер спорта России, мастер спорта международного класса по спортивной борьбе, по армейскому рукопашному бою и самбо. Можно еще долго перечислять спортивные титулы, — сказал руководитель области. — Но самое главное — Рамис Зуфарович будет помогать в привлечении кандидатов на службу по контракту, а также в формировании территориальной безопасности региона".

В рамках первого вопроса с докладом выступил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов. Он отметил, что принятие мер по повышению рождаемости является одним из приоритетных направлений деятельности правительства. Глава ведомства рассказал о применении в системе здравоохранения комплексного подхода для повышения рождаемости, включая совершенствование инфраструктуры медицинских организаций, оказывающих помощь женщинам и детям, а также повышение уровня и качества репродуктивного здоровья населения. В своем выступлении Андрей Орлов обозначил ряд проблем, решение которых позволит повысить уровень рождаемости в регионе. В частности, по его мнению, свою эффективность показал выработанный межведомственный алгоритм сопровождения выполнения диспансеризации работающих граждан. С 2024 года в диспансеризацию включено обследование для оценки репродуктивного здоровья мужчин и женщин в возрасте 18-49 лет. На сегодняшний день ее прошло более 420 тыс. человек.

По итогам доклада Вячеслав Федорищев поручил министру здравоохранения Самарской области провести работу по внесению изменений в территориальную программу госгарантий обязательного медицинского страхования с целью выделения дополнительно 300 квот по процедуре экстракорпорального оплодотворения в 2026 году.

Также заместителю председателя правительства Самарской области Регине Воробьевой поручено сформировать дополнительные меры для усиления программы по повышению рождаемости на 2026 год.

Вторым вопросом повестки рассматривалась ситуация в селе Сосновый Солонец Ставропольского района, с которой к главе региона в ходе прямой линии обратилась местная жительница Галина Томилина, обозначив сразу комплекс вопросов.

"В селе много проблем: не работает почта, транспорт, есть вопросы по медицинской помощи. Но самая главная причина — это отсутствие нормального водоснабжения из-за износа сетей и водозаборных сооружений", — сказал губернатор.

Как сообщил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Виталий Брижань, по поручению главы региона состоялся выезд в муниципалитет для решения вопроса на месте. "Главная задача была разобраться с водоснабжением. К сожалению, есть проблемы: необходимы и замена сетей, и иные работы по водонапорным башням. Протяженность сетей по селу 12,5 км, из которых 10,5 км требуют замены. Кроме того, две водонапорные башни на сегодняшний день не действуют", — отметил министр.

По словам Виталия Брижаня, в 2026 г. средства на замену сетей предусмотрены. Также объект требуется дополнить установкой одной водонапорной башни. Руководитель профильного министерства заверил, что в следующем году объект будет полностью модернизирован и сдан в эксплуатацию.

По решению других вопросов заявительницы подробно доложила исполняющая обязанности главы муниципального района Ставропольский Марина Ганина.

Так, по ее словам, при поддержке областного минздрава было принято решение о строительстве в 2026 году новой амбулатории. Также совместно с министерством транспорта Самарской области проработан вопрос транспортного обеспечения, в частности о переводе маршрута № 323 в категорию регулируемых маршрутов с апреля 2026 года.

Особое внимание участники совещания уделили готовности региона к проведению праздничных массовых мероприятий в дни новогодних каникул.

Глава региона отметил: с одной стороны, предусмотрен большой комплекс мероприятий, в первую очередь для семей с детьми. С другой стороны, мы понимаем, что находимся в период проведения специальной военной операции, поэтому больших праздников не устраиваем, но достойную программу для наших детей должны обеспечить.

Как рассказала министр культуры Самарской области Ирина Калягина, в преддверии Нового года и в новогодние праздники для жителей региона государственные и муниципальные учреждения культуры подготовили множество разнообразных мероприятий. Среди них — театрализованные и концертные программы, интерактивные спектакли, поэтические часы, конкурсные программы, мастер-классы, квесты, экскурсии, кинопоказы.

Всего в период с 15 декабря 2025 года по 11 января 2026 года планируется провести свыше шести тысяч мероприятий, которые посетят порядка 550 тыс. человек.

Главное новогоднее мероприятие состоится на площади Куйбышева в ночь с 31 декабря на 1 января. Для жителей и гостей областного центра здесь выступят местные музыкальные коллективы и исполнители, а также будет организована трансляция видеопоздравления президента Российской Федерации Владимира Путина.

"Особое внимание учреждения культуры уделяют проведению благотворительных мероприятий для определенных категорий граждан: членов семей участников специальной военной операции, многодетных семей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, людей с ограниченными возможностями здоровья и др. Всего учреждениями культуры запланировано более 200 благотворительных мероприятий, которые посетят не менее 35 тыс. человек", — отметила Ирина Калягина.

В свою очередь врио министра внутренней политики Самарской области Александр Кузнецов, подчеркнул ориентированность региона на обеспечение адресной поддержки семей военнослужащих, сотрудников силовых ведомств и организаций, выполняющих служебные задачи в зоне проведения СВО, а также семей погибших участников СВО.

По его словам, 100% семей военнослужащих, выполняющих задачи в ходе спецоперации, и семей погибших участников СВО получат новогодние подарки от имени Губернатора Самарской области. Их вручение состоится по месту жительства.

"Особым подарком для детей и членов семей участников СВО станут новогодние ледовые представления "Снежная королева" и "Снегурочка" на спортивно-концертных площадках Самары и Тольятти, представленные титулованными представителями лучших российских школ фигурного катания, — подчеркнул Александр Кузнецов. — График тематических новогодних программ охватывает период с 21 декабря 2025 года по 9 января 2026 года и включает 17 мероприятий".

В целях оптимизации логистики перевозок участников мероприятий в перечень опорных городов добавлена Сызрань для проведения праздничных мероприятий для четырех муниципальных образований правобережья.

Вячеслав Федорищев отметил: важно, чтобы каждое мероприятие, которое мы организуем для семей, для детей этой категории, было организовано достойно, без формализма, с уважением и особым вниманием к каждому ребенку.

Министр туризма Екатерина Матвеева в своем докладе представила комплексный обзор текущей ситуации и плановых мероприятий в сфере туризма на зимний период. Было отмечено, что в текущем зимнем расписании в Самарскую область можно прилететь на самолете или приехать на поезде более чем из 30 российских городов. Инфраструктура размещения представлена 483 объектами. Особое внимание уделено автотуризму: доля путешественников, выбирающих такой вид передвижения, составляет порядка 47%. В целях поддержки действующих автомобильных маршрутов "Жигулевские выходные" и "Длинные выходные в Самарской области" на 12 автозаправочных станциях, расположенных вдоль этих маршрутов, были организованы презентационные зоны "островки туризма". 19 декабря планируется запуск нового межрегионального зимнего маршрута Новокуйбышевск — Самара — Вольск.

Значительная часть доклада была посвящена межрегиональному продвижению региона. Так, при поддержке департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы реализованы мероприятия по продвижению региона. В их числе — установка новогодней елки в символике Самарской области в МДЦ "Москва-Сити", а также проведение праздничного презентационного мероприятия на катке Северного речного вокзала в Москве с приглашением посетить 63-й регион. В январе в кассах и сувенирных магазинах московского метрополитена появится лимитированный тираж транспортных карт "Тройка" и "Единый" в дизайне зимнего брендинга Самарской области.

На территории самой Самарской области также запланирован ряд мероприятий по созданию праздничной атмосферы. По словам Екатерины Матвеевой, ледовый каток на площади Славы в Самаре будет оформлен в едином стиле с фотозонами и арт-объектами. С конца декабря до середины января там же будет работать мобильный туристский информационный центр для информирования гостей и жителей. В предновогодний период по улицам Самары начнет курсировать тематически оформленный новогодний трамвай, который в вечернее время 23, 24 и 25 декабря будет выполнять функцию экскурсионного транспорта на маршруте от Барбошиной поляны до Хлебной площади. От жителей, желающих воспользоваться таким маршрутом, потребуется предварительная регистрация.

Всю информацию о туристических возможностях региона в зимний период и новогодних мероприятиях можно будет найти на подготовленной веб-странице о регионе: "Зима в Самарской области: инструкция по применению".

Отдельно министр обратила внимание на насыщенный событийный календарь региона, который включает такие крупные мероприятия, как "Гонка Чемпионов", Чемпионат России по парусному спорту "Жигулевское море" и Гонки на льду в Самаре и Тольятти.

О том, как готовится к новогодним праздникам Самара, доложил глава городского округа Иван Носков. В частности, в городе уже включена праздничная иллюминация, вдоль основных туристических транспортных магистралей, в парках, скверах, на аллеях и других общественных пространствах установлены светодинамические композиции — всего более 8 тыс. элементов праздничной иллюминации.

С 27 декабря по 11 января на площади Куйбышева будет действовать новогодний комплекс с несколькими тематическими зонами. Это усадьба самарского Деда Мороза, аттракционы, катки, елочный комплекс и другие. Планируется заливка трех катков — для массового катания, игры в хоккей, а также детский каток. По словам Ивана Носкова, в целом в Самаре будет залито 116 катков.

Губернатор акцентировал внимание участников совещания на необходимости обеспечения безопасности в период новогодних и рождественских праздников. Вячеслав Федорищев поручил заместителю председателя правительства Самарской области Владимиру Кию совместно с правоохранительными органами провести работу по оценке возможных рисков.