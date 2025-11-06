16+
Инициативы экспертов в сфере АПК нашли отражение в проекте областного бюджета на предстоящую трехлетку

САМАРА. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области 9,5 миллиардов рублей планируется направить в ближайшие три года на развитие агропромышленного комплекса. Об этом стало известно во время общественного обсуждения параметров расходов на АПК, предусмотренных в проекте основного финансового документа региона на 2026–2028 годы.

Фото: министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

"На предстоящий бюджетный цикл сельскохозяйственной отрасли предусмотрено финансирование из регионального бюджета в размере 9,5 миллиарда рублей, из которых 3,7 миллиарда рублей выделено на 2026 год. Это чуть выше объемов средств, предусмотренных в рамках первого чтения в прошлом году", — отметила Светлана Миргазимова, руководитель управления бюджетного планирования и финансов министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. По ее словам, основное финансирование будет осуществляться в рамках двух ключевых госпрограмм: развития сельского хозяйства и комплексного развития сельских территорий.

Одним из наиболее значимых нововведений, получивших позитивный отклик экспертов, стало существенное расширение мер поддержки для молодых специалистов отрасли. С 2026 года по поручению главы региона Вячеслава Федорищева в число получателей выплат войдут молодые специалисты в сферах производства пищевых продуктов и напитков, а также хранения и складирования зерна. Значительно увеличится и размер ежемесячных выплат — они вырастут вдвое. Единовременные выплаты будут предоставляться в два этапа — при первичном обращении и по истечении трёх лет работы в АПК.

Напомним, в прошлом году, также по предложению губернатора, размер единовременных выплат молодым специалистам АПК был увеличен почти в три раза и на сегодняшний день составляет 103,5–207 тысяч рублей. После очередного увеличения специалисты с высшим образованием смогут получать со следующего года в общей сложности 414 тысяч рублей, а со средним профессиональным — 207 тысяч рублей.

Самарская область продолжит активное участие в мероприятиях федерального проекта "Кадры в АПК". Так, сельхозтоваропроизводители смогут получить возмещение затрат на ученические и целевые договора, оплату труда и проживание студентов, а также стимулирующие выплаты педагогам и учёным. Особое внимание уделено созданию агротехнологических классов и развитию объектов среднего профессионального образования.

Регион станет участником двух мероприятий федерального проекта "Создание условий для развития научных разработок, селекции и генетики" национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". В отрасли растениеводства на реализацию комплексного научно‑технического проекта, отобранного на федеральном уровне, из областного бюджета для софинансирования уже предусмотрено 3,4 миллиона рублей.

Почти 87% всех средств, направленных на поддержку сельхозтоваропроизводителей, будут выделены напрямую на животноводство и растениеводство.

За счет средств областного бюджета сохранены меры господдержки: на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, на производство молока, а также на мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту животноводческих помещений предприятий, содержащих до 1000 голов КРС. На эти цели планируется свыше 500 млн рублей. Также предусмотрены средства на проведение геномной оценки поголовья КРС молочного направления.

В растениеводстве основные средства будут направлены на развитие элитного семеноводства, сельскохозяйственное страхование, производство зерновых культур, закладку и уход за многолетними насаждениями, стимулирование производства картофеля и овощей, а также на возмещение затрат на приобретение минеральных удобрений.

На модернизацию и техническое оснащение АПК в 2026 году из областного бюджета предусматривается более 160 миллионов рублей. В самостоятельное направление в 2026 году выделено возмещение затрат, понесенных в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на осуществление полива с применением объектов мелиорации.

В рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий на создание комфортных условий в 2026 году планируется выделить почти 618 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на социальные выплаты для приобретения и строительства жилья, благоустройство территорий и реализацию проектов в рамках федерального проекта "Современный облик сельских территорий".

"Безусловно, первое чтение проекта бюджета даёт лишь предварительную картину, и мы ожидаем окончательных решений во втором чтении с учётом всех федеральных поступлений. Однако уже сейчас совершенно очевидно, что основные меры государственной поддержки для агропромышленного комплекса Самарской области не только сохранены, но и усилены. Мы видим стратегическую переориентацию и адаптацию этих мер к современным вызовам и задачам устойчивого развития сельского хозяйства. Отрадно, что наши инициативы, предложенные главе региона Вячеславу Андреевичу Федорищеву в сфере сельского хозяйства, нашли поддержку и будут реализованы. Это является прочным фундаментом для дальнейшего динамичного роста регионального АПК", — подвёл итоги обсуждения Сергей Шевченко, председатель общественного совета отраслевого регионального ведомства, заведующий отделом селекции СамНИИСХ — филиала СамНЦ РАН, академик РАН.

