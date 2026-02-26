Ольга Крикова: "Счетная палата сделала акцент на устранение системных проблем"

Председатель Счетной палаты Самарской области Ольга Крикова в интервью порталу "Волга Ньюс" — о том, что изменилось в подходах к работе ведомства, о результатах его работы в 2025 году и о том, как обычный гражданин может инициировать проверку.

— Каковы результаты работы Счетной палаты Самарской области за 2025 год? Сколько средств удалось сохранить для региона?

— Прежде чем начать отвечать на ваши вопросы, я обозначу один важный момент. Мне бы не хотелось, чтобы наше интервью создавало впечатление, что органы исполнительной власти допускают очень много нарушений, что там все плохо. Мы объективно видим, что строится много социальных и инфраструктурных объектов, растет качество оказания услуг, власти стараются взаимодействовать с гражданами, решать их проблемы. Проводится большая работа, результаты которой все мы ощущаем. Нарушения, безусловно, есть, но они не дают оснований для пессимистичного настроя, для негатива в адрес властей.

Что касается результатов нашей работы, в 2025 году мы провели 102 проверки, это 36 контрольных и 66 экспертно-аналитических мероприятий. Общий объем проверенных средств составил более 450 млрд рублей. Поясню, контрольные мероприятия мы проводим с выездом на места, осмотрами, обмерами. Экспертно-аналитические мероприятия — это больше анализ документов на предмет соответствия законодательству.

Проверки проводились в сферах инвестиционной деятельности, капитальных вложений, жилищно-коммунального хозяйства, социальной политики, сельского хозяйства и государственного управления.

Кроме того, надо отметить, что Счетная палата, как и в предшествующие годы, занималась мониторингом реализации национальных (региональных) проектов и государственных программ в Самарской области.

Значительное внимание, в соответствии с Законом о Счетной палате Самарской области, было уделено аудиту формирования и исполнения областного бюджета и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области.

Всего в отчетном году в рамках устранения выявленных нарушений осуществлен возврат и произведены взыскания денежных средств в бюджеты всех уровней на общую сумму 61,8 млн рублей.

Кроме того, по результатам проведенных проверок Счетной палатой даны рекомендации, которые, в случае их выполнения органами исполнительной власти, могут привести к сокращению бюджетных расходов, а также увеличению доходов бюджета на общую сумму 1,29 млрд рублей.

— О каких системных нарушениях при работе с бюджетными средствами можно говорить?

— Большую часть составляют нарушения ведения бухгалтерского учета, имеют место случаи неэффективного, необоснованного и нерезультативного использования бюджетных средств, нарушения законодательства о закупках и другие.

Пока еще много нарушений, связанных со строительством — встречаются факты оплаты невыполненных работ, несвоевременный ввод объектов в эксплуатацию, отсутствие должной претензионной работы.

К сожалению, продолжают оставаться актуальной проблемой нарушения законодательства в области государственных закупок в части приемки и оплаты товаров, работ и услуг, не соответствующих условиям госконтрактов.

Однако нужно отметить, что доля нарушений, связанных с неэффективными и нерезультативными расходами, в 2025 году имеет тенденцию к снижению, и это, конечно, положительный момент.

— Какие меры принимаются для устранения нарушений и недостатков?

— На наш взгляд, ключевым аспектом является превентивный контроль. Здесь можно отметить и наше взаимодействие с министерством финансов Самарской области, направленное на предварительный анализ документов-оснований для принятия важных финансовых решений.

Также Счетная палата по итогам контрольных мероприятий направляет представления для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, а в случае неисполнения представлений — предписания. Всего в 2025 году Счетной палатой направлено 57 представлений и 16 предписаний. Это больше чем в 2024 году, но и проверок мы провели больше.

Кроме того, в 2025 году мы стали уделять больше внимания качеству формирования предложений (рекомендаций) по итогам проведенных проверок. Одна из наших задач — вовремя увидеть и предотвратить проблему, обеспечить законное и целевое использование бюджетных средств. Нами был сделан акцент на конкретные меры, принятие которых способствовало бы устранению системных проблем в различных сферах государственного управления.

Впервые была применена практика формирования приоритетных предложений, которые ориентированы не на ситуативные меры реагирования, а на принципиальную корректировку нормативного правового регулирования проверяемых сфер деятельности.

Всего в 2025 году было направлено 490 рекомендаций, из них 28 приоритетных. 237 уже выполнено.

— Можете привести пример, какие рекомендации дает Счетная палата?

— Мы провели очень большой анализ работы органов исполнительной власти и муниципальных образований с дебиторской задолженностью. Это особенно важно сейчас, когда мы говорим о мобилизации доходов. По нашему предложению министерство финансов региона внесло качество работы с дебиторской задолженностью в условия, которыми определяется распределение межбюджетных трансфертов.

Также мы проверяли работу по бюджетной поддержке инновационных разработок. Было установлено, что гранты часто выделяются на проекты, не имеющие социальной направленности или не связанные со стратегическими направлениями развития Самарской области. И по результатам нашей проверки губернатором принято решение, что с 2026 года приоритет при распределении грантов будут иметь проекты в области искусственного интеллекта.

— Насколько эффективно в области реализуются национальные проекты и госпрограммы? Какие из них самые проблемные?

— В Самарской области 12 национальных проектов исполняются путем реализации 45 региональных проектов. Счетная палата осуществляет непрерывный контроль за ходом выполнения региональных составляющих национальных проектов в Самарской области путем проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

Оценивая результаты нашего контроля, можно сказать, что уровень выполнения показателей, результатов и мероприятий достаточно высок. Так, по итогам 2025 года общее кассовое исполнение за счет всех источников финансирования по национальным проектам составило более 27 млрд рублей. Это 92,0% от сводной бюджетной росписи и на 7 процентных пунктов выше уровня 2024 года.

Кроме того, в 2025 году Счетной палатой были проведены семь контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по региональным составляющим национальных проектов "Жилье и городская среда", "Беспилотные авиационные системы", "Здравоохранение", "Экология", "Демография", "Туризм и индустрия гостеприимства".

Если говорить о наиболее проблемных вопросах реализации национальных проектах и государственных программ, требующих наибольшего внимания, то это вопросы, связанные со строительством, здравоохранением и социальным обеспечением.

— Счетная палата в прошлом году проводила проверку "отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности" ФК "Крылья Советов". Какие нарушения были выявлены?

— Да, в 2025 году Счетная палата провела проверку по данному вопросу. Объектами контроля являлись министерство спорта Самарской области, АО "Профессиональный футбольный клуб "Крылья Советов", Фонд поддержки и развития футбола в Самарской области и иные учреждения и организации, имеющие отношение к вопросам контрольного мероприятия.

При проверке были установлены признаки неэффективного финансового управления. Это уже не секрет, и все заинтересованные жители области видели, какие меры были предприняты новым руководством клуба для погашения очень старых долгов. По нашему мнению, у клуба были финансовые возможности для того, чтобы делать это своевременно.

В проверяемые нами периоды доходы клуба росли и одновременно сильно выросли расходы. Вместо того, чтобы направить деньги на погашение долгов, они направлялись на увеличение заработной платы, на оплату услуг не агентов даже, а посредников. На наш взгляд, размеры этих выплат были не обоснованы.

Также были установлены нарушения бюджетного законодательства и нарушения общих требований к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам.

По итогам контрольного мероприятия внесены представления в адрес министерства спорта региона и Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области об устранении выявленных нарушений и недостатков. Счетная палата контролирует исполнение данных представлений.

— Ваше ведомство проверяло эффективность использования бюджетных средств при реконструкции набережной Автозаводского района Тольятти. Что показала проверка?

— Набережную мы проверяли по поручению депутатов губернской думы. Была установлена оплата невыполненных работ на сумму около 5 млн рублей. Подрядчик вернул их в ходе проверки.

Кроме того, заказчик допустил неэффективное использование бюджетных средств при формировании стоимости малых архитектурных форм и озеленения набережной, а также при строительстве ливневой канализации, которая сейчас находится в нерабочем состоянии. Сейчас мы ждем начала строительного сезона, чтобы проконтролировать устранение недоработок.

Надеемся, что наша проверка поможет сделать набережную Тольятти не только новым красивым местом притяжения для горожан и туристов, но и объектом, который будет эффективно управляться с наименьшими затратами для бюджета.

— В плане работы Счетной палаты стоит проверка Фонда развития жилищного строительства Самарской области. Закончена ли она, какие нарушения были выявлены?

— Да, проверка Фонда развития жилищного строительства Самарской области завершена 27 января. Мы проверили использование средств областного бюджета в форме субсидий, предоставленных фонду четырьмя областными министерствами: министерством строительства — на текущую деятельность, министерством социально-демографической и семейной политики, министерством здравоохранения и министерством образования — на реализацию мероприятий по предоставлению социальных выплат отдельным категориям граждан.

Были выявлены недостатки при расходовании фондом субсидий на текущую деятельность. Наши рекомендации по итогам включают в себя в том числе предложения по установлению для подобных субсидий социальных обязательств. Считаем, что результатом текущей деятельности фонда должны быть реальные квадратные метры, построенные и переданные самым нуждающимся жителям области.

По итогам проверки мы установили необходимость совершенствования нормативного правового регулирования и направили соответствующие предложения правительству области.

— Проводились ли в 2025 году проверки в сфере аудита закупок? Какие проверки вы можете назвать в качестве примера?

— В рамках реализации полномочий по аудиту в сфере закупок в 2025 году Счетной палатой проведено три экспертно-аналитических мероприятия.

Аудит проведен в отношении министерства строительства Самарской области и подведомственного ему Государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства", министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области, а также Государственного казенного учреждения "Самарафармация".

По итогам проведенных мероприятий наиболее распространенными нарушениями в сфере закупок можно обозначить:

• нарушения при формировании начальной цены контракта;

• включение в документацию о закупке, в описание закупки не установленных законодательством Российской требований к объекту закупки;

• нарушения условий исполнения контрактов и неприменение мер ответственности по контрактам.

Могу привести пример по результатам проверки ГКУ "Самарафармация". В рамках мероприятия был проведен осмотр медицинских изделий, поставляемых в учреждения здравоохранения региона, и было установлено, что велоэргометры, закупленные в пять медицинских учреждений, не эксплуатируются с момента поставки. К тому же и цена их приобретения была завышена.

По данному факту мы получили пояснения о том, что эксплуатация велоэргометров невозможна по причине недоукомплектованности частью оборудования. После проверки все оборудование было доукомплектовано и сейчас работает, как и было предусмотрено при планировании данной закупки.

— Насколько открыта Счетная палата к обращениям граждан? Что нужно сделать гражданину, чтобы инициировать проверку?

— Счетная палата старается поддерживать открытость и доступность для всех заинтересованных сторон, включая граждан.

Гражданин имеет право обратиться в Счетную палату с инициативой проверки деятельности той или иной структуры или лица в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". Подобное обращение может быть направлено в письменном виде по почте, либо на официальный адрес электронной почты Счетной палаты. Все необходимые сведения о контактах размещены на официальном сайте Счетной палате в соответствующем разделе.

В качестве примера могу привести проверку 2025 года, проведенную на основании обращения гражданина по вопросу ненадлежащего ухода за высаженными растениями вдоль автомобильных дорог.

Счетная палата проанализировала как министерство транспорта и автомобильных дорог региона расходует бюджетные средства на работы по озеленению и благоустройству автомобильных дорог. В качестве экспертной организации мы привлекли Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева. Университетом были даны рекомендации о том, какой вид растений подходит для высаживания вдоль автомобильных дорог и будет наиболее стойким к повышенному загрязнению воздуха и воздействию антигололедной обработки, а какие виды растений не рекомендуется использовать.

Учитывая рекомендации Самарского университета, министерству транспорта и автомобильных дорог было предложено рассмотреть целесообразность высадки определенных видов растений, а также рассмотреть вопрос о привлечении экспертных учреждений в сфере ботаники, экологии и дендрологии для получения актуализированной информации о текущей ситуации с посадочным материалом (деревья, растения, цветы и т. д.) в Самарской области, что напрямую влияет на эффективность проведения соответствующих закупок.

Также данные рекомендации мы направили для использования и в наши крупнейшие муниципалитеты — Самару и Тольятти. Очень надеемся, что их использование поможет повысить и эффективность закупок и сделать наши города красивыми, с долгоживущими зелеными насаждениями.

Сейчас по обращению граждан мы проводим проверку по работе органов исполнительной власти по теме безнадзорных животных.

— Какие задачи стоят перед Счетной палатой на ближайшие годы? Какие ключевые мероприятия намечены на 2026 год?

— Счетная палата Самарской области в 2026 году видит свою работу в контексте целей и задач экономической и бюджетной политики, определенных президентом Российской Федерации. Многие из этих направлений мы реализуем уже не первый год. Это:

• содействие реализации национальных целей и задач стратегического развития Российской Федерации на территории Самарской области путем непрерывного контроля за ходом выполнения региональных проектов и государственных программ;

• рост экономического эффекта и повышение востребованности результатов деятельности Счетной палаты, в том числе путем формирования приоритетных предложений и рекомендаций в целях совершенствования законодательства, а также повышения качества государственного управления;

• совершенствование системы внешнего финансового контроля в Самарской области, в том числе с использованием цифровых инструментов, активное взаимодействие с муниципальными контрольно-счетными органами.

С учетом обозначенных направлений сформирован план работы на 2026 год. В план работы Счетной палаты на текущий год включено 109 мероприятий: 45 контрольных мероприятий и 64 экспертно-аналитических мероприятия.

Наш план размещен на официальном сайте Счетной палаты, соответственно, любой желающий может с ним ознакомиться.

Могу назвать проверки, которые и по времени, и по объему будут значительными: проверка использования муниципальными образованиями средств бюджета Самарской области на обеспечение бесперебойного снабжения коммунальными услугами, проверка регионального оператора "Фонд капитального ремонта", продолжение серии проверок по строительству очистных сооружений — в 2026 году проверим их строительство в Нефтегорске и в Новокуйбышевске.

Впереди нас ждет большая работа и мы готовы ее реализовывать на высоком уровне.