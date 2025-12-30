Минцифры Самарской области возглавил Сергей Одобеску

Врио заместителя председателя правительства Самарской области — министром цифрового развития и связи Самарской области назначен Сергей Одобеску. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Как пишет "Самарское обозрение", ранее он работал в университетских структурах. В частности, еще в конце 2024 г. давал комментарии в качестве директора Института цифрового развития СамГМУ.

Известно также, что отец нового врио главы минцифры, полковник Виктор Одобеску, работает в Самарском университете на отделении учебной техники и тренировочной аппаратуры в качестве ведущего инженера.