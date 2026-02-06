В региональном минграде держат на контроле ситуацию в селе Ягодное

По поручению губернатора Самарской области в связи с обращением жителей села Ягодное министерство градостроительной политики собирает детальную информацию о ситуации, сложившейся на территории поселения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В своем обращении жители выразили тревожность, что их дома могут попасть под снос из-за изменений в Генплане.

Инициаторы обращения заявили, что местная администрация подготовила документ, исключающий 83 жилых участках из границ села. Все они будут переведены из категории ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) в категорию "Земли промышленности и специального назначения". В связи с этим жители опасаются, что их дома просто снесут.

В минграде, в свою очередь, прокомментировали: тревожная ситуация сложилась из-за того, что дома жителей Ягодного оказались в зоне минимальных расстояний магистральных газопроводов. Все эти зоны учтены в ЕГРН, законность установки этих зон подтверждена решением суда.

"Сколько домов и земельных участков находятся в зоне риска и какой законный инструмент поможет сохранить права граждан, уже разбираются специалисты минграда совместно с администрацией Ставропольского района. Отправлены запросы во все ведомства, которые участвовали в установлении зоны минимальных расстояний до объектов", — сообщили в минграде.

Сейчас процедура принятия решения об утверждении генерального плана сельского поселения Ягодное министерством градостроительной политики приостановлена. В ближайшее время планируется выезд представителей министерства в село.