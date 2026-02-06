В Самаре начали устанавливать камеры, фиксирующие помехи пешеходам

В Самаре на перекрестке Московского шоссе и ул. Луначарского установили камеры фиксации нарушений ПДД, которые отслеживают не предоставление преимущества пешеходам.

Из-за соединения нескольких улиц с разным режимом движения, различным светофорным регулированием и рельефом местности перекресток является сложным и известен высоким уровнем аварийности. За год здесь было зафиксировано более 20 тысяч нарушений ПДД, включая более 9,5 тысячи случаев проезда на красный сигнал светофора. Здесь установили четыре новых комплекса фотовидеофиксации.

О запуске пилотного проекта по автоматическому контролю за соблюдением правил на пешеходных переходах рассказали журналистам в четверг, 5 февраля.

Всего за год в Самарской области установили более 1100 новых камер, а общее их количество достигло 1766 стационарных и 30 передвижных комплексов. Масштабное развитие системы фотовидеофиксации проводится в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" и по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Основной задачей является повышение безопасности на аварийно-опасных участках дорог. Так, в 2025 г. на 42 таких участках было установлено 236 камер.

Начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Александр Зангионов подчеркнул, что главная цель Госавтоинспекции — реализация стратегии повышения безопасности дорожного движения, утвержденной президентом РФ. Стратегия направлена на снижение смертности на дорогах в 1,5 раза к 2030 году и в 2 раза к 2036 году по отношению к 2023 году. Информацию о расположении камер можно найти на сайте госавтоинспекция.рф в разделе "Сведения по Самарской области".

Ярким примером эффективности установки камер является ситуация на пересечении улиц Арена 2018 и Дальней. По данным министерства, ранее это место было очагом аварийности. После установки передвижного комплекса (треноги), а впоследствии и стационарной камеры, количество фиксируемых нарушений скоростного режима снизилось с 500-600 в день до трех-четырех.

Руководитель управления эксплуатации системы фотовидеофиксации ГКУ "Управление дорог" Владислав Глазко отметил, что все данные с камер в режиме реального времени передаются в ЦАФАП, где инспекторы принимают решения о вынесении постановлений.

Статистика распределения камер по видам контроля выглядит следующим образом: 549 рубежей контролируют скоростной режим, 1153 камеры на 152 рубежах обеспечивают контроль за соблюдением правил проезда перекрестков, а 34 камеры на девяти рубежах следят за соблюдением правил парковки.

Современные камеры представляют собой замкнутый контур. Даже при отсутствии интернет-соединения, комплексы продолжают фиксировать нарушения и сохранять данные во внутренней памяти. При восстановлении соединения вся информация автоматически передается в Госавтоинспекцию без потерь.

Дальнейшее развитие системы фотовидеофиксации определено ведомственным планом. К концу 2026 года планируется увеличить группировку камер до 1857 единиц, к 2027 году — до 2100, а к 2030 году — до 2500 камер. Это позволит достичь плотности шесть камер на 100 км дорог. В перспективе планируется расширить функциональность комплексов и увеличить перечень фиксируемых типов нарушений ПДД.