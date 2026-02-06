16+
Театр Культура

"Девочка и слон": в Самарском цирке покажут трогательную историю по рассказу Куприна

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарском цирке по 23 февраля пройдет необычное шоу слонов "Девочка и слон" заслуженного артиста России Андрея Дементьева-Корнилова, созданное по мотивам рассказа Александра Куприна. Представление объединяет в себе жанры детского театра, музыки, литературы и даже детектива.

Фото: Фото предоставлено ИП Корнилова Т.А. Автор - Росгосцирк

В основе представления лежит простая история, но удержание детского внимания на самых разных уровнях превращает его в слегка детективное повествование.

Артистам пришлось примерить на себя театральный способ существования. Они выступают не просто как исполнители номеров, а как полноправные персонажи истории, несущие глубокий смысл.

Первое появление слона производит ошеломляющий эффект. К этому моменту Девочка уже почти выздоровела. Двери комнаты распахиваются, и сквозь легкий туман проступает самое сокровенное — огромный, настоящий слон. На арене слониха Претти находится без дрессировщика, сама исполняет трюки и запоминает ход спектакля. Грациозное и синхронное вращение трёх слонов завораживает так, что зритель забывает дышать.

А что было дальше, вы узнаете на спектакле!

Официальный сайт: circuscircus.ru.

Последние комментарии

Динара Умярова 04 августа 2025 08:34 "Пластилиновый дождь" готовится удивить Самару в юбилейный раз

Супер

Динара Умярова 04 августа 2025 08:31 "Пластилиновый дождь" готовится удивить Самару в юбилейный раз

Содержательная статья талантливого журналиста.

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:35 Самарский драмтеатр в ноябре вновь откроет экспериментальную сцену

Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:32 У депутатов и Счетной палаты возникли вопросы к театру "СамАрт"

Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?

Михаил Лалаян 31 июля 2021 11:04 Сергей Филиппов: "Самоокупаемость никогда не была самоцелью театра"

Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

