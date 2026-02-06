"Девочка и слон": в Самарском цирке покажут трогательную историю по рассказу Куприна

В Самарском цирке по 23 февраля пройдет необычное шоу слонов "Девочка и слон" заслуженного артиста России Андрея Дементьева-Корнилова, созданное по мотивам рассказа Александра Куприна. Представление объединяет в себе жанры детского театра, музыки, литературы и даже детектива.

В основе представления лежит простая история, но удержание детского внимания на самых разных уровнях превращает его в слегка детективное повествование.

Артистам пришлось примерить на себя театральный способ существования. Они выступают не просто как исполнители номеров, а как полноправные персонажи истории, несущие глубокий смысл.

Первое появление слона производит ошеломляющий эффект. К этому моменту Девочка уже почти выздоровела. Двери комнаты распахиваются, и сквозь легкий туман проступает самое сокровенное — огромный, настоящий слон. На арене слониха Претти находится без дрессировщика, сама исполняет трюки и запоминает ход спектакля. Грациозное и синхронное вращение трёх слонов завораживает так, что зритель забывает дышать.

А что было дальше, вы узнаете на спектакле!

Официальный сайт: circuscircus.ru.