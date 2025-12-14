В "СамАрте" пройдет премьера спектакля "Звездный мальчик"

В субботу, 20 декабря, в 11:00 в Самарском театре юного зрителя "СамАрт" пройдет премьера спектакля "Звездный мальчик" по сказке Оскара Уайльда (6+).

Специально к новогодним праздникам театр готовит историю о милосердии и истинной красоте. Однажды в огромном замерзшем лесу темной ночью упала звезда. И там, где она упала, нашли маленького мальчика. Красивого, как звезда, и, как звезда, безжалостно холодного.

Сказки, известные сегодня всему миру, Оскар Уайльд сочинял для своих сыновей. В 1891 году, спустя год после "Портрета Дориана Грея", сказка "Мальчик-звезда" была опубликована в сборнике "Гранатовый домик". В СамАрте историю мальчика-звезды расскажут и споют обитатели леса, которые стали его проводниками на жизненном пути. В спектакле будут и Злой колдун, и трепетная Горлинка, и ироничная Жаба, и мудрый Крот.

Сказку о доброте и покаянии, о справедливости и возмездии, о взрослении души ставит художественный руководитель Санкт-Петербургского Городского театра, режиссер Наталия Лапина. Вместе с художником Александром Якуниным они создают на сцене мистический средневековый мир, будто с картин Босха и Брейгеля. Образ спектакля также придумывают хореограф Николай Куглянт, музыкальный руководитель Тина Тарусина, художник по свету Денис Гришин и технолог Федор Мизюков. Главные роли в "Звездном мальчике" сыграют заслуженные артисты Самарской области Павел Маркелов и Алексей Меженный, артисты Ольга Ламинская и Татьяна Михайлова, Ренат Набиуллин, Алексей Елхимов и другие.

Спектакль "Звездный мальчик" будет идти в СамАрте с 20 по 30 декабря 2025 г. и с 3 по 6 января 2026 года.