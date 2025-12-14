В связи с погодными условиями возможны задержки электричек в Самарской области

В связи со сложными погодными условиями возможны задержки в движении пригородных поездов в Самарской области, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и автомобильных дорог.
Ведомство во взаимодействии с СППК и департаментами транспорта муниципалитетов предпринимает все необходимые меры для минимизации последствий непогоды и оперативного информирования пассажиров.
В условиях плохой видимости и снежных заносов на дорогах рекомендуем пассажирам закладывать дополнительное время при следовании на вокзал.
"Специалисты делают все возможное, чтобы ваши поездки были безопасными и предсказуемыми даже в такую погоду", — говорится в сообщении.
