Общество

Тольяттинец рассказал о том, почему вступил в мобилизационный резерв

ТОЛЬЯТТИ. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Андрею из Тольятти 22 года. После прохождения срочной службы в армии он вернулся домой и устроился на АвтоВАЗ. В свободное от работы время играет в местном народном ансамбле, много занимается с детьми, молодежью, возрождает традиционную казачью культуру: танцует, поет, учит искусству фланкировки казачьей шашкой, участвует в гуманитарных конвоях.

Для себя он решил: когда на наш регион, на наш дом — родную Самарскую область — нападает враг, атакуя беспилотниками наши предприятия, нанося урон и причиняя боль нашим жителями, оставаться в стороне не может. 

"Когда на нашем Казачьем сходе объявили о возможности вступить в мобилизационный резерв, я сразу принял решение и записался. На следующий день уже был в военкомате с документами. Прошел все быстро: медкомиссия, собеседование, все заняло 2 дня. На работе отнеслись с пониманием и поддержали. Конечно, мама переживала, волновались ребята-воспитанники, но повода для волнений нет. Сборы всего 2 месяца в году. В остальное время я буду рядом, но и смогу служить своей стране. Я думаю, со всеми поставленными задачами справлюсь. Сегодня методы борьбы меняются. Востребованы такие навыки и умения, как владение современными технологиями, управление беспилотными летательными аппаратами, владение средствами радиоэлектронной борьбы. Я с техникой на "ты", думаю, все будет по силам. А получить новые востребованные навыки будет очень полезно. Я считаю, каждый из парней сейчас может, должен проявить себя и сбивать вражеские аппараты над нашим мирным небом, над нашей родной Самарской областью, защитить наш дом. И тогда нам не стыдно будет смотреть в глаза тем, кто вернется с СВО с Победой. Все мы работаем на общее дело — на приближение дня Победы над врагом, на защиту нашей Родины и нашего региона".

Открытие XXIV Форума добровольцев Самарской области

В Самаре проходит региональный форум "Герои нашего времени"

Финал конкурса молодежных медиацентров

