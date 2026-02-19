В Самаре создали современные условия для доноров и сотрудников станции переливания крови

На Самарской областной клинической станции переливания крови завершен ремонт благодаря дополнительным средствам, выделенным из областного бюджета.
Ремонтные работы проводились в два этапа. Первый этап — капитальный ремонт фасада, второй — внутренняя отделка помещений и обновление систем отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения.
"Здание станции построено в 1963 году. За 60 лет эксплуатации фасад ни разу капитально не ремонтировался. Доноры очень рады обновленному виду здания. Многие делают фото на фоне логотипа Службы крови на фасаде и отмечают нас в соцсетях. Это повышает узнаваемость учреждения и в целом положительно влияет на имидж донорского движения в регионе. Также мы обновили входные группы, холл и помещения основного корпуса, где проводится прием, регистрация и первичное медицинское обследование. Постарались продумать все до мелочей, чтобы донорам было комфортно посещать станцию и хотелось вернуться снова для сдачи крови. Кроме того, обновлена зона ожидания и кабинеты медперсонала: установлена новая мебель, навигация, оборудована комфортная зона для чаепития. Ремонтные работы завершены, но мы продолжаем делать пространство более комфортным для доноров и сотрудников. В этом году планируем внедрить электронную очередь для доноров", — рассказала директор станции переливания крови Елена Кудинова.
В обновленных комфортных условиях служба крови продолжает свою важную миссию — обеспечивать медицинские организации кровью и ее компонентами. Ежедневно в Самаре и области помощь доноров получают сотни людей. Донорство в регионе 100% безвозмездное.
Служба крови обеспечивает кровью и ее компонентами 61 медицинскую организацию Самарской области. За 2025 г. кровь и ее компоненты сдали 29 447 человек, около 6,5 тыс. стали донорами впервые. Более 102 тыс. раз компоненты были перелиты пациентам. Всего кровь и ее компоненты были перелиты 23 807 пациентам.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас