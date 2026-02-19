В Самаре создали современные условия для доноров и сотрудников станции переливания крови

На Самарской областной клинической станции переливания крови завершен ремонт благодаря дополнительным средствам, выделенным из областного бюджета.

Ремонтные работы проводились в два этапа. Первый этап — капитальный ремонт фасада, второй — внутренняя отделка помещений и обновление систем отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения.

"Здание станции построено в 1963 году. За 60 лет эксплуатации фасад ни разу капитально не ремонтировался. Доноры очень рады обновленному виду здания. Многие делают фото на фоне логотипа Службы крови на фасаде и отмечают нас в соцсетях. Это повышает узнаваемость учреждения и в целом положительно влияет на имидж донорского движения в регионе. Также мы обновили входные группы, холл и помещения основного корпуса, где проводится прием, регистрация и первичное медицинское обследование. Постарались продумать все до мелочей, чтобы донорам было комфортно посещать станцию и хотелось вернуться снова для сдачи крови. Кроме того, обновлена зона ожидания и кабинеты медперсонала: установлена новая мебель, навигация, оборудована комфортная зона для чаепития. Ремонтные работы завершены, но мы продолжаем делать пространство более комфортным для доноров и сотрудников. В этом году планируем внедрить электронную очередь для доноров", — рассказала директор станции переливания крови Елена Кудинова.

В обновленных комфортных условиях служба крови продолжает свою важную миссию — обеспечивать медицинские организации кровью и ее компонентами. Ежедневно в Самаре и области помощь доноров получают сотни людей. Донорство в регионе 100% безвозмездное.

Служба крови обеспечивает кровью и ее компонентами 61 медицинскую организацию Самарской области. За 2025 г. кровь и ее компоненты сдали 29 447 человек, около 6,5 тыс. стали донорами впервые. Более 102 тыс. раз компоненты были перелиты пациентам. Всего кровь и ее компоненты были перелиты 23 807 пациентам.