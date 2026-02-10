Уникальная медицинская семья работает в Самарской области

В Самарской области работает уникальная медицинская семья. История династии уже насчитывает более 250 лет.
"Династия моей семьи началась с бабушки. Она была мудрой женщиной и направила одного сына в инженеры, а другого — в медицинские работники. Так и получилось: половина наших родственников — инженеры, IT-специалисты, половина — врачи. Мой отец поступил в Куйбышевский мединститут, встретил там мою маму. Наша династия, включая бабушку, — это 11 человек. Девять из них врачи, все окончили ранее Куйбышевский, а ныне Самарский медицинский университет. Это травматологи, офтальмологи, ЛОРы, терапевт, провизоры. Сейчас шесть врачей из нашей династии работают в медицинских учреждениях Самары и Тольятти, а еще трое — на заслуженном отдыхе", — рассказал главный внештатный детский травматолог-ортопед министерства здравоохранения региона Павел Рыжов.
Несмотря на то, что в сложные 1990-е отец отговаривал его от медицины, он выбрал путь врача. "Мне было интересно. А когда человеку нравится и он хочет этим заниматься, то он будет этим заниматься", — убежден специалист.
Он стал травматологом-ортопедом, продолжив дело отца, хотя и рассматривал другие направления хирургии. "В какой-то момент я понял, что белые и красивые косточки мне все равно ближе, чем содержимое брюшной полости", — с улыбкой отметил он.
Травматология и ортопедия сегодня — это высокотехнологичная область на стыке медицины и инженерии.
"Все прорывы связаны с появлением новых материалов: металла с памятью формы, новых видов керамики. Это продлевает жизнь суставу, улучшает качество операции, уменьшает травматичность. Если раньше операция на грудной клетке требовала большого разреза, сейчас она длится 25 минут через два мини-доступа, с отличным косметическим эффектом", — пояснил Павел Рыжов.
У детского и взрослого ортопеда единый сертификат. "При этом не все выбирают работу с детьми. И если ты нашел такого, то это в хорошем смысле фанат своего дела", — отметил врач.
В своей практике он и его коллеги применяют как рутинные, так и самые передовые методики, в том числе коррекцию деформаций грудной клетки и применение легендарного аппарата Илизарова для исправления сложных деформаций и удлинения конечностей.
"Миллионы спасенных жизней у аппарата Илизарова. Это серьезная вещь, спасательный круг практически в безвыходных ситуациях", — подчеркнул специалист.
Сегодня он работает в Самарской областной детской клинической больнице им. Н. Н. Ивановой. Материально-техническая база учреждения постоянно укрепляется. В последнее время поставлено много современного реабилитационного оборудования. Новое оснащение поступает благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас