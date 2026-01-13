В деревне Карабикулово Шенталинского района открылся новый ФАП

Решение о строительстве нового ФАПа было принято после рабочего визита губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в прошлом году. Глава региона поддержал инициативу по обеспечению качественной медицинской помощью жителей деревни Карабикулово, где расположено местное фермерское производство и проживает более 100 человек.

"Прежнее здание ФАПа находилось в аварийном состоянии. Благодаря финансированию из областного бюджета мы в короткие сроки возвели современный модульный пункт", - отметил главный врач Шенталинской центральной районной больницы Вячеслав Михайлов.

Медицинский пункт оснащен всем необходимым для оказания первичной медицинской помощи, проведения профилактических мероприятий и диспансерного наблюдения. Оказывать помощь населению в ФАПе будет молодой специалист - Алсу Шаймарданова, имеющая соответствующее образование и прошедшая необходимое обучение. Она приступила к работе и займет должность заведующей фельдшерско-акушерским пунктом.

Также в 2025 г. в с. Каменка Шенталинского района капитально отремонтирован ОВОП. Модернизация первичного звена здравоохранения проводится в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", реализуемого по решению президента РФ Владимира Путина. В 2025 г. за счет средств федерального и областного бюджета в регионе возведено 48 ФАПов, один офис врача общей практики и две врачебные амбулатории.