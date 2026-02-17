Созданные в ТГУ имплантаты из магниевых сплавов меняют подход к хирургии

Биорезорбируемые имплантаты из магниевых сплавов, разработанные в Тольяттинском государственном университете (ТГУ), меняют подход к хирургии. Эти инновационные изделия, которые со временем растворяются в организме человека, производятся в коллаборации с ООО "Медицинская торговая компания" (МТК). Имплантаты уже применяют в медицинских учреждениях по всей России, от Калининграда до Южно-Сахалинска.

Проект начинался в рамках программы "Приоритет-2030", а на контрактное производство вышел в рамках деятельности Передовой инженерной школы ТГУ. Это способствует укреплению Самарской области как одного из ведущих научных и промышленных центров страны.

В конце прошлого года были защищены программы развития университетов в рамках программы "Приоритет-2030". В 2026 г. три ведущих вуза региона — Самарский университет им. Королева, Тольяттинский государственный университет и Самарский государственный медицинский университет — получат более 1 млрд руб. на развитие. По поручению губернатора Вячеслава Федорищева из регионального бюджета на софинансирование будет выделено более 100 млн рублей.

На базе ТГУ освоено производство спиц и винтов из магниевых сплавов. Эти имплантаты естественным образом растворяются в организме пациента, способствуя формированию костной ткани и обеспечивая комфортное лечение без необходимости повторных операций.

Директор технологического участка производства медицинских изделий ТГУ Сергей Засыпкин поясняет, что университет обеспечивает полный цикл производства имплантатов по техническому заданию компании "МТК". Вся продукция сертифицирована и соответствует требованиям Росздравнадзора.

Производство полного цикла имплантатов началось в сентябре 2024 года. Апробацию новых изделий проводили в Главном военном клиническом госпитале им. Н. Н. Бурденко под руководством Леонида Брижаня, заместителя главного травматолога Вооруженных Сил РФ.

На данный момент освоено серийное производство медицинских спиц, компрессионных кортикальных винтов — 60 типоразмеров.

Ректор ТГУ, доктор физико-математических наук, профессор Михаил Криштал, подчеркивает: "Важно то, что в основе созданного в ТГУ производства не копирование западной технологии, а свой оригинальный технологический процесс, защищенный, в том числе патентом на изобретение. При этом уровень безопасности и надежности наших изделий существенно превосходит тот, что сейчас достигается в западных имплантатах".

Леонид Брижань, заместитель главного травматолога Вооруженных Сил РФ, отмечает высокую клиническую эффективность и хорошую переносимость имплантатов. Они способствуют стабильному сращению костей и снижению числа осложнений, связанных с повторными операциями. Для военнослужащих это особенно важно, так как позволяет сократить количество хирургических вмешательств.

Параллельно с производством спиц и винтов ученые ТГУ разрабатывают прототипы пластинчатых имплантатов, востребованных в хирургии кисти и стопы.