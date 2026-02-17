Созданные в ТГУ имплантаты из магниевых сплавов меняют подход к хирургии

Биорезорбируемые имплантаты из магниевых сплавов, разработанные в Тольяттинском государственном университете (ТГУ), меняют подход к хирургии. Эти инновационные изделия, которые со временем растворяются в организме человека, производятся в коллаборации с ООО "Медицинская торговая компания" (МТК). Имплантаты уже применяют в медицинских учреждениях по всей России, от Калининграда до Южно-Сахалинска.
Проект начинался в рамках программы "Приоритет-2030", а на контрактное производство вышел в рамках деятельности Передовой инженерной школы ТГУ. Это способствует укреплению Самарской области как одного из ведущих научных и промышленных центров страны.
В конце прошлого года были защищены программы развития университетов в рамках программы "Приоритет-2030". В 2026 г. три ведущих вуза региона — Самарский университет им. Королева, Тольяттинский государственный университет и Самарский государственный медицинский университет — получат более 1 млрд руб. на развитие. По поручению губернатора Вячеслава Федорищева из регионального бюджета на софинансирование будет выделено более 100 млн рублей.
На базе ТГУ освоено производство спиц и винтов из магниевых сплавов. Эти имплантаты естественным образом растворяются в организме пациента, способствуя формированию костной ткани и обеспечивая комфортное лечение без необходимости повторных операций.
Директор технологического участка производства медицинских изделий ТГУ Сергей Засыпкин поясняет, что университет обеспечивает полный цикл производства имплантатов по техническому заданию компании "МТК". Вся продукция сертифицирована и соответствует требованиям Росздравнадзора.
Производство полного цикла имплантатов началось в сентябре 2024 года. Апробацию новых изделий проводили в Главном военном клиническом госпитале им. Н. Н. Бурденко под руководством Леонида Брижаня, заместителя главного травматолога Вооруженных Сил РФ.
На данный момент освоено серийное производство медицинских спиц, компрессионных кортикальных винтов — 60 типоразмеров.
Ректор ТГУ, доктор физико-математических наук, профессор Михаил Криштал, подчеркивает: "Важно то, что в основе созданного в ТГУ производства не копирование западной технологии, а свой оригинальный технологический процесс, защищенный, в том числе патентом на изобретение. При этом уровень безопасности и надежности наших изделий существенно превосходит тот, что сейчас достигается в западных имплантатах".
Леонид Брижань, заместитель главного травматолога Вооруженных Сил РФ, отмечает высокую клиническую эффективность и хорошую переносимость имплантатов. Они способствуют стабильному сращению костей и снижению числа осложнений, связанных с повторными операциями. Для военнослужащих это особенно важно, так как позволяет сократить количество хирургических вмешательств.
Параллельно с производством спиц и винтов ученые ТГУ разрабатывают прототипы пластинчатых имплантатов, востребованных в хирургии кисти и стопы.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас