Здравоохранение Общество

Главный онколог региона: "В Самарской области более 60% опухолей выявляют на ранних стадиях"

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
По словам главного внештатного специалиста по онкологии министерства здравоохранения Самарской области, главного врача Самарского областного клинического онкологического диспансера Олега Каганова, одним из наиболее показательных результатов в борьбе с онкологическими заболеваниями является значительное улучшение качества ранней диагностики.

Фото: министерство здравоохранения Самарской области

"Сегодня более 60% опухолей выявляют на ранних — первой и второй — стадиях, что, безусловно, существенно повышает шансы пациента на успешное лечение", — подчеркнул главврач.

Укрепилась профилактическая направленность — раннее выявление онкопатологии становится приоритетом. Комплексное сопровождение пациентов, качественная реабилитация повышает шансы на продолжительную жизнь.

Центры амбулаторной онкологической помощи являются основой системы ранней диагностики, диспансеризации и амбулаторной лекарственной терапии. На сегодня в регионе функционируют 12 ЦАОПов, в том числе два в Тольятти, по одному в Сызрани, в Кинель-Черкасском, Сергиевском районах, в Чапаевске.

При подтверждении злокачественного новообразования пациента направляют в Самарский областной клинический онкологический диспансер или Тольяттинскую городскую клиническую больницу № 5 для выполнения дополнительных исследований и определения тактики лечения. В 2025 г. более 13 тыс. жителей региона получили лекарственную терапию в условиях дневного стационара в ЦАОПах.

Основным методом лечения онкологических заболеваний является оперативное вмешательство. За год врачи Самарского областного клинического онкологического диспансера провели порядка 17 тыс. операций различных типов и сложности, из них 789 — высокотехнологичных, 6 тыс. — органосохранных.

Наиболее часто у жителей региона выявляют злокачественные новообразования кожи, колоректальный рак, рак молочной железы, предстательной железы и легкого.

В условиях областного онкодиспансера проводится комплексное лечение заболеваний. Операционные диспансера оснащены современным оборудованием благодаря нацпроекту.

Борьба с онкологическими заболеваниями — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина.

