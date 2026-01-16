Главный онколог региона: "В Самарской области более 60% опухолей выявляют на ранних стадиях"

По словам главного внештатного специалиста по онкологии министерства здравоохранения Самарской области, главного врача Самарского областного клинического онкологического диспансера Олега Каганова, одним из наиболее показательных результатов в борьбе с онкологическими заболеваниями является значительное улучшение качества ранней диагностики.

"Сегодня более 60% опухолей выявляют на ранних — первой и второй — стадиях, что, безусловно, существенно повышает шансы пациента на успешное лечение", — подчеркнул главврач.

Укрепилась профилактическая направленность — раннее выявление онкопатологии становится приоритетом. Комплексное сопровождение пациентов, качественная реабилитация повышает шансы на продолжительную жизнь.

Центры амбулаторной онкологической помощи являются основой системы ранней диагностики, диспансеризации и амбулаторной лекарственной терапии. На сегодня в регионе функционируют 12 ЦАОПов, в том числе два в Тольятти, по одному в Сызрани, в Кинель-Черкасском, Сергиевском районах, в Чапаевске.

При подтверждении злокачественного новообразования пациента направляют в Самарский областной клинический онкологический диспансер или Тольяттинскую городскую клиническую больницу № 5 для выполнения дополнительных исследований и определения тактики лечения. В 2025 г. более 13 тыс. жителей региона получили лекарственную терапию в условиях дневного стационара в ЦАОПах.

Основным методом лечения онкологических заболеваний является оперативное вмешательство. За год врачи Самарского областного клинического онкологического диспансера провели порядка 17 тыс. операций различных типов и сложности, из них 789 — высокотехнологичных, 6 тыс. — органосохранных.

Наиболее часто у жителей региона выявляют злокачественные новообразования кожи, колоректальный рак, рак молочной железы, предстательной железы и легкого.

В условиях областного онкодиспансера проводится комплексное лечение заболеваний. Операционные диспансера оснащены современным оборудованием благодаря нацпроекту.

Борьба с онкологическими заболеваниями — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина.