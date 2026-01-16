Главный онколог региона: "В Самарской области более 60% опухолей выявляют на ранних стадиях"

По словам главного внештатного специалиста по онкологии министерства здравоохранения Самарской области, главного врача Самарского областного клинического онкологического диспансера Олега Каганова, одним из наиболее показательных результатов в борьбе с онкологическими заболеваниями является значительное улучшение качества ранней диагностики.
"Сегодня более 60% опухолей выявляют на ранних — первой и второй — стадиях, что, безусловно, существенно повышает шансы пациента на успешное лечение", — подчеркнул главврач.
Укрепилась профилактическая направленность — раннее выявление онкопатологии становится приоритетом. Комплексное сопровождение пациентов, качественная реабилитация повышает шансы на продолжительную жизнь.
Центры амбулаторной онкологической помощи являются основой системы ранней диагностики, диспансеризации и амбулаторной лекарственной терапии. На сегодня в регионе функционируют 12 ЦАОПов, в том числе два в Тольятти, по одному в Сызрани, в Кинель-Черкасском, Сергиевском районах, в Чапаевске.
При подтверждении злокачественного новообразования пациента направляют в Самарский областной клинический онкологический диспансер или Тольяттинскую городскую клиническую больницу № 5 для выполнения дополнительных исследований и определения тактики лечения. В 2025 г. более 13 тыс. жителей региона получили лекарственную терапию в условиях дневного стационара в ЦАОПах.
Основным методом лечения онкологических заболеваний является оперативное вмешательство. За год врачи Самарского областного клинического онкологического диспансера провели порядка 17 тыс. операций различных типов и сложности, из них 789 — высокотехнологичных, 6 тыс. — органосохранных.
Наиболее часто у жителей региона выявляют злокачественные новообразования кожи, колоректальный рак, рак молочной железы, предстательной железы и легкого.
В условиях областного онкодиспансера проводится комплексное лечение заболеваний. Операционные диспансера оснащены современным оборудованием благодаря нацпроекту.
Борьба с онкологическими заболеваниями — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас