Врач ВСК рассказал, как избежать основных студенческих болезней

Студенчество — один из самых ярких периодов в жизни, который, однако, сопряжен с определенными рисками для здоровья. Нестабильный рацион часто приводит к проблемам с желудком, а время, проведенное у компьютера или смартфона, может спровоцировать гаджет-синдром. Владимир Невзоров, врач-эксперт Цифровой Клиники Страхового Дома ВСК, поможет разобраться с самыми распространёнными проблемами со здоровьем, которые преследуют учащихся.
Диспепсия: когда желудок "бунтует"
Боль, тяжесть, чувство жжения и переполнения в верхней части живота часто путают с гастритом. Но на самом деле корректнее называть данное состояние "диспепсия". Чаще всего недуг встречается у молодых людей, а его причиной является повышенная чувствительность слизистой желудка к внешним раздражителям. Перенапряжение и стресс из-за оценок приводят к переутомлению, вынужденному нарушению режима сна и отдыха. Всё это так называемые "психосоциальные" факторы развития диспепсии. Иногда диспепсию также провоцируют лекарства — противовоспалительные препараты, антибиотики, а также пищевая аллергия или инфекция H.pylori. Важно понимать, что симптомы диспепсии могут более ярко проявляться на определенные продукты питания, но они не являются главной причиной, а скорее следствием диспепсии.
Профилактика диспепсии проста: регулярное сбалансированное и разнообразное питание (через каждые 4-5 часов), отказ от вредных привычек; нормализация режима сна и отдыха и регулярная физическая активность. Если не удается сделать 3-4 полноценных приемов пищи, поможет полезный перекус. Это могут быть фрукты, в том числе сухофрукты, овощи, орехи, мультизлаковые батончики, кисломолочные продукты.
Синдром раздражённого кишечника (СРК): боль, диарея и стресс
СРК — это расстройство желудочно-кишечного тракта, при котором боль в животе связана с изменением частоты и характера стула. Это может быть диарея, запор, спазмы в животе. Основной триггер недуга — психоэмоциональный стресс. Когда человек волнуется, кишечник реагирует спазмами и изменением моторики. У студентов это особенно заметно в период перед экзаменами. Усугубляют проблему типичные "студенческие" ошибки питания: переедание перед экзаменами, избыток кофе и энергетиков, нерегулярные приёмы пищи, фастфуд с высоким содержанием жира, а также нарушение микрофлоры кишечника из-за неправильного питания и недостаток физической активности.
Хотя специфических мер профилактики СРК не существует, современные клинические данные подтверждают эффективность стратегий управления стрессом — например, через техники релаксации (прогрессивная мышечная релаксация, аутогенная тренировка, диафрагмальное дыхание, майндфулнесс). Также важны достаточный качественный сон и регулярная физическая активность. Если профилактика не сработала, можно попробовать диету low-FODMAP, направленную на исключение продуктов, вызывающих брожение и раздражение слизистой кишечника (молочные продукты, некоторые фрукты, бобовые, сахарные спирты). Стоит повести пищевой дневник и выявить свои продукты-триггеры. Первая линия терапии — кишечные спазмолитики, которые можно начать принимать до предстоящего экзамена.
Дефицит сна: когда организм требует отдыха
Несколько ночей недосыпа могут привести к состоянию хронической усталости. Кроме того, отсутствие режима приводит к снижению концентрации внимания, оперативной памяти, то есть влияет на работоспособность. Норма сна для взрослого — 7–9 часов в сутки. Если спать нужное количество часов не выходит, стоит хотя бы ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Это помогает организму настроить циркадные ритмы. Важно соблюдать гигиену сна: спальня должна быть прохладной (16—19°C), полностью тёмной и тихой, матрас и подушка должны быть удобными.
"Гаджет-синдром" — неизбежная реальность студентов 21 века?
Гаджет-синдром — это не самостоятельная болезнь, а реакция на длительную работу перед экраном. Глаза краснеют, слизистая иссыхает, может появиться головная боль. Простые рекомендации, помогающие существенно снизить нагрузку на зрение, включают несколько правил:
- Правило "20—20—20": каждые 20 минут смотрите 20 секунд на предмет в 6 метрах от вас. Это помогает глазным мышцам расслабиться.
- Расстояние: держите телефон не ближе 30 см, компьютер — 50 см.
- Сознательно моргайте чаще.
- Вставайте каждый час — пройдитесь, потянитесь.
- Не работайте в темноте и не садитесь напротив яркого окна. Подстраивайте яркость экрана под окружающее освещение.
- Если проводите за экраном 6+ часов в день, используйте очки с фильтром синего света.
- Следите за влажностью в комнате.
"Когда вы смотрите в телефон или на монитор часами, глаза подвергаются целому набору стрессов. Мы редко моргаем, когда сосредоточены на экране — слизистая глаз пересыхает, взгляд всё время сфокусирован на близком расстоянии. Глазные мышцы "застывают" в одном положении и устают. Неправильная поза вызывает напряжение мышц шеи и спины. Если симптомы гаджет-синдрома уже появились, не игнорируйте их. Обратитесь к офтальмологу, который выяснит, нет ли других причин проблем со зрением, подберёт увлажняющие или противовоспалительные капли. При необходимости назначит очки или линзы. Даст индивидуальные рекомендации по гимнастике для глаз", — Владимир Невзоров, врач-эксперт Цифровой Клиники Страхового Дома ВСК.
