В Самарской области резко снизилась заболеваемость коронавирусом

За прошедшую неделю в Самарской области на 26% (по сравнению с позапрошлой неделей) снизилась заболеваемость COVID-19. Такие данные приводит пресс-служба Управления Роспотребнадзора по региону.

"По итогам 9 недели 2026 года в Самарской области показатель заболеваемости составил 5,1 на 100 тыс. населения, что на 26,09% ниже показателя 8 недели", — отмечается в сообщении.

Превышение среднеобластного показателя зафиксировали в 6 муниципалитетах. Наибольшая заболеваемость — в Безенчукском районе, Тольятти и Кинеле.

Вместе с тем, как отметили в Роспотребнадзоре, за прошлую неделю в Самарской области снизилась и заболеваемость ОРВИ.

"За 9 неделю 2026 г. в Самарской области зарегистрировано 9775 случаев ОРВИ, что ниже эпидпорога на 29,5%. Заболеваемость ниже эпидемического порога в возрастных группах: 0-2 года на 68,9%, 3-6 лет на 64,0%, 7-14 лет на 66,4%", — отмечается в сообщении.

Заболеваемость выше эпидпорога в возрастной группе от 15 лет и старше — на 1,2%.

"В сравнении с прошлой неделей отмечается повышение заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 0,9% или на 88 случаев и в возрастных группах: 0-2 лет на 8,2%, 3-6 лет на 9,9%, 15 лет и старше на 0,4%. Снижение заболеваемости отмечается в возрастной группе 7-14 лет на 7,7%", — добавили в пресс-службе Управления.