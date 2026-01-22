Стресс и мороз несовместимы - врач ВСК раскрыл причины появления аллергии на холод

Одним из редких видов аллергии является холодовая крапивница, которая проявляется на коже в виде волдырей и высыпаний. С такой проблемой сталкивается 0,5-0,7% населения. Недуг может возникнуть не только после нахождения на морозе, но и при потреблении холодных напитков. Юлия Извекова, врач аллерголог-иммунолог Цифровой Клиники Страхового Дома ВСК рассказывает о факторах риска холодовой аллергии, необычных симптомах и методах лечения болезни.
Холодовая аллергия относится к хронической индуцированной (то есть спровоцированной воздействием внешних факторов) крапивнице. На данный момент механизмы и причины развития недуга изучены не до конца. Реакция организма на низкие температуры является "псевдоаллергической" - иммунная система реагирует не на конкретный чужеродный агент, как это обычно бывает при истинной аллергической реакции, а на холод. Иммунная система по ошибке запускает защитные механизмы, что и вызывает появление симптомов - волдырей, зуда кожи, ощущения жжения, местного покраснения, отека.
Провоцирующими факторами холодовой аллергии могут быть стресс, перенесенные вирусные, бактериальные и паразитарные инфекции, наличие сопутствующих аутоиммунных заболеваний, ВИЧ - все, что способно ослабить работу иммунитета. Чаще всего симптомы крапивницы появляются на лице, шее и кистях рук, однако при длительном контакте с холодом высыпания могут возникнуть и на других частях тела, например, на бедрах. Причем триггером холодовой аллергии могут стать и контакт с холодной водой, употребление холодных напитков или продуктов (например, мороженого). В последнем случае может даже возникнуть ангионевротический отек или анафилаксия, которые выражаются в затрудненном дыхании и глотании, отеке губ, языка и голосовых связок. При подобных симптомах важно не заниматься самолечением, а сразу обратиться за медицинской помощью.
Главное отличие легкой формы холодовой аллергии от обморожения - симптомы недуга проходят самостоятельно при нахождении в тепле, обычно на это требуется от часа до суток. Иногда антигистаминные препараты, назначенные врачом, помогают быстрее избавиться от последствий крапивницы - например, снимают отечность в пораженной холодом области и дискомфорт при глотании.
"Для профилактики холодовой аллергии рекомендуется максимально закрывать все участки тела, которые могут попасть под воздействие холода. Также перед прогулкой на морозе стоит использовать защитные кремы (колд-крем) для лица, рук, тела. По возможности следует отказаться от длительного пребывания на улице зимой. При частых проявлениях холодовой крапивницы, которые долго не проходят или ухудшают качество жизни, рекомендуется консультация и наблюдение у врача-аллерголога", - советует Юлия Извекова, врач аллерголог-иммунолог Цифровой Клиники Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас