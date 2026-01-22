16+
Стресс и мороз несовместимы - врач ВСК раскрыл причины появления аллергии на холод

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Одним из редких видов аллергии является холодовая крапивница, которая проявляется на коже в виде волдырей и высыпаний. С такой проблемой сталкивается 0,5-0,7% населения. Недуг может возникнуть не только после нахождения на морозе, но и при потреблении холодных напитков. Юлия Извекова, врач аллерголог-иммунолог Цифровой Клиники Страхового Дома ВСК рассказывает о факторах риска холодовой аллергии, необычных симптомах и методах лечения болезни.

Холодовая аллергия относится к хронической индуцированной (то есть спровоцированной воздействием внешних факторов) крапивнице. На данный момент механизмы и причины развития недуга изучены не до конца. Реакция организма на низкие температуры является "псевдоаллергической" - иммунная система реагирует не на конкретный чужеродный агент, как это обычно бывает при истинной аллергической реакции, а на холод. Иммунная система по ошибке запускает защитные механизмы, что и вызывает появление симптомов - волдырей, зуда кожи, ощущения жжения, местного покраснения, отека.

Провоцирующими факторами холодовой аллергии могут быть стресс, перенесенные вирусные, бактериальные и паразитарные инфекции, наличие сопутствующих аутоиммунных заболеваний, ВИЧ - все, что способно ослабить работу иммунитета. Чаще всего симптомы крапивницы появляются на лице, шее и кистях рук, однако при длительном контакте с холодом высыпания могут возникнуть и на других частях тела, например, на бедрах. Причем триггером холодовой аллергии могут стать и контакт с холодной водой, употребление холодных напитков или продуктов (например, мороженого). В последнем случае может даже возникнуть ангионевротический отек или анафилаксия, которые выражаются в затрудненном дыхании и глотании, отеке губ, языка и голосовых связок. При подобных симптомах важно не заниматься самолечением, а сразу обратиться за медицинской помощью.

Главное отличие легкой формы холодовой аллергии от обморожения - симптомы недуга проходят самостоятельно при нахождении в тепле, обычно на это требуется от часа до суток. Иногда антигистаминные препараты, назначенные врачом, помогают быстрее избавиться от последствий крапивницы - например, снимают отечность в пораженной холодом области и дискомфорт при глотании.

"Для профилактики холодовой аллергии рекомендуется максимально закрывать все участки тела, которые могут попасть под воздействие холода. Также перед прогулкой на морозе стоит использовать защитные кремы (колд-крем) для лица, рук, тела. По возможности следует отказаться от длительного пребывания на улице зимой. При частых проявлениях холодовой крапивницы, которые долго не проходят или ухудшают качество жизни, рекомендуется консультация и наблюдение у врача-аллерголога", - советует Юлия Извекова, врач аллерголог-иммунолог Цифровой Клиники Страхового Дома ВСК.

